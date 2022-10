Emas Antam Makin Mentereng, Dijual Rp948 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Emas batangan 1 gram Rp948 ribu. Emas batangan 2 gram Rp1,83 juta. Emas batangan 3 gram Rp2,72 juta. Emas batangan 5 gram Rp4,51 juta. Emas batangan 10 gram Rp8,97 juta. Emas batangan 25 gram Rp22,31 juta. Emas batangan 50 gram Rp44,54 juta. Emas batangan 100 gram Rp89,01 juta. Emas batangan 250 gram Rp222,26 juta. Emas batangan 500 gram Rp444,32 juta. Emas batangan 1.000 gram Rp888,60 juta.

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan pada pembukaan perdagangan hari ini. Per gramnya, emas Antam dihargai sebesar Rp948 ribu.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Kamis, 27 Oktober 2022, harga emas Antam naik Rp5.000 dari posisi Rp943 ribu per gram pada harga di hari sebelumnya.Begitu juga dengan harga pembelian kembali (buyback) emas Antam yang naik hingga Rp7.000 per gramnya. Masyarakat yang menjual emasnya di Butik Antam dihargai sebesar Rp836 ribu per gram.Di sisi lain, harga perak berada di level Rp11.050 per gram atau naik Rp100. Adapun untuk perak batangan, Antam menyediakan berbagai ukuran berat, mulai dari 250 gram hingga 10 kilogram.Namun demikian, harga dan ketersediaan stok di Butik Antam bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 27 Oktober 2022: