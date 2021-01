Stok BBM dan LPG Aman di Masa PPKM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

"Meskipun sempat mengalami kenaikan pada saat long weekend Natal dan Tahun Baru yang lalu, namun stoknya masih aman di sepanjang libur kemarin. Kami juga sudah menyelesaikan masa Satgas Natal dan Tahun baru pada 10 Januari yang lalu," ujar Marthia dalam keterangan resmi, Rabu, 13 Januari 2021.



Marthia menyebut ada beberapa daerah di wilayah operasinya yang diberlakukan PPKM antara lain di Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. Untuk di wilayah Semarang Raya terdiri dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.



Rata-rata konsumsi harian di Semarang Raya sebelum PPKM untuk gasoline berada sebesar 2.219 KL per hari dan konsumsi gasoil berada sebesar 1.194 KL per hari. Sementara rata-rata konsumsi harian LPG berada di angka 781 MT per hari. Konsumsi BBM sebelum PPKM khususnya gasoline mencapai 1.656 kiloliter (KL) per hari dan gasoil mencapai 4.869 KL per hari. Sementara untuk konsumsi LPG berada di angka 4.232 metrik ton (MT) per hari."Meskipun sempat mengalami kenaikan pada saat long weekend Natal dan Tahun Baru yang lalu, namun stoknya masih aman di sepanjang libur kemarin. Kami juga sudah menyelesaikan masa Satgas Natal dan Tahun baru pada 10 Januari yang lalu," ujar Marthia dalam keterangan resmi, Rabu, 13 Januari 2021.Marthia menyebut ada beberapa daerah di wilayah operasinya yang diberlakukan PPKM antara lain di Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. Untuk di wilayah Semarang Raya terdiri dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.Rata-rata konsumsi harian di Semarang Raya sebelum PPKM untuk gasoline berada sebesar 2.219 KL per hari dan konsumsi gasoil berada sebesar 1.194 KL per hari. Sementara rata-rata konsumsi harian LPG berada di angka 781 MT per hari.

Rata-rata konsumsi harian di Solo Raya sebelum PPKM untuk gasoline berada di angka 2.211 KL per hari, gasoil sebesar 872 KL per hari, dan konsumsi harian LPG berada di angka 799 MT per hari.



Sedangkan di wilayah Banyumas Raya terdiri dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.



Rata-rata konsumsi harian di Banyumas Raya sebelum PPKM untuk gasoline sebesar 1.567 KL per hari, gasoil berada di angka 548 KL per hari, dan konsumsi harian LPG berada di angka 629 MT per hari.



"Pertamina akan tetap menyiagakan stok BBM dan LPG di daerah yang menjalankan PPKM dan memonitor perkembangan kebutuhan BBM selama pelaksanaannya," pungkas dia.

Jakarta: PT Pertamina (Persero) memastikan stok BBM dan LPG aman di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) di Pulau Jawa dan Bali.Pjs Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah Marthia Mulia Asri mengatakan khusus di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ketahanan stok BBM bersubsidi per 10 Januari lalu cukup untuk 11 hari, sementara BBM nonsubsidi mencapai 16 hari.Sementara di wilayah Solo Raya terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri.(Des)