Erick Thohir: Penguasaan Teknologi Informasi Percepat Penanganan Pemulihan Ekonomi

Kota di Asia Tenggara alami transformasi digital

Jakarta: Menteri BUMN Erick Thohir berharap generasi muda yang baru saja lulus kuliah mampu menguasai teknologi informasi untuk mempercepat penanganan pemulihan ekonomi nasional . Hal ini sejalan dengan kelulusan mahasiswa dalam program Happy Digital X (HDX) di Universitas Tsinghua.Erick berharap, para lulusan ini bisa mengimplementasikan teori dan mata kuliah yang dipelajari untuk membantu negara agar tetap tangguh dan tumbuh."Indonesia selama ini telah membuka akses bagi siapa saja yang ingin membangun kolaborasi secara intensif. Misalnya dengan membangun kerja sama menciptakan sistem tata kota agar memberi kebahagiaan terhadap penduduknya," ujar dia, Kamis, 7 Oktober 2021.Program HDX ini memberdayakan peserta untuk bersama-sama menciptakan masa depan kebahagiaan holistik yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan terlibat dalam proyek tantangan dunia nyata."Sebagai komponen penting dari Strategi Global Tsinghua University, Tsinghua Southeast Asia Center didedikasikan untuk membangun platform kerja sama dan pertukaran antara Tiongkok, negara-negara Asia Tenggara, dan sekitarnya. Langkah yang berarti dan upaya bersama ini akan terus membuahkan hasil membangun dunia lingkungan yang berkelanjutan, dalam menghadapi tantangan yang terus berubah dan transformatif, terutama selama pandemi covid-19 dan upaya pemulihan yang berkelanjutan masih berjalan," tambah Wakil Presiden dan Rektor Universitas Tsinghua Yang Bin.Yang Bin juga mengharapkan, upaya global untuk tersebut dapat membangun masa depan yang lebih berkelanjutan, adil, dan tangguh.Sebagai Penasihat Utama Program HDX, Profesor Edward Crawley, Profesor Teknik Ford MIT dan Profesor Kehormatan Universitas Tsinghua mengatakan, lembaga ini didirikan untuk menghadapi isu-isu eksistensial saat ini, seperti kemiskinan, ketidakbahagiaan, dan perubahan iklim. Program ini merupakan pertemuan gabungan, dan pada saat kelulusannya dapat bersama-sama belajar, berkarya bersama, dan membawa teknologi dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah-masalah ini demi masa depan bersama.Saat ini, kota-kota di Indonesia dan Asia Tenggara tengah mengalami transformasi digital. Bagaimana kota berfungsi, bagaimana orang bekerja, berinteraksi, dan bertransaksi mengalami perubahan secara cepat. Oleh karena itu program HDX merupakan panggilan untuk bertindak dan merespons kondisi perubahan ini. Happy Digital X: Cities, System, Products and Services adalah program pendidikan profesional online dari Tsinghua Southeast Asia Center yang dilaksanakan di Kampus UID Bali, Indonesia.Dipimpin oleh Profesor Edward Crawley, Ford Profesor bidang Teknik dari MIT, dan Profesor kehormatan Universitas Tsinghua, jurusan ini merupakan gabungan dari Massachusetts Institute of Technology, Tsinghua University, Institut Teknologi Bandung, New York University, Harvard University, Skolkovo Institute of Science and Technology, Tsinghua Shenzhen Graduate International School, Columbia University dan Presencing Institute.HDX ini memberikan program pendidikan profesional empat bulan yang berfokus pada praktik guna mengembangkan kemampuan para praktisi dalam mengembangkan kota-kota yang mewujudkan kebahagiaan dan berkelanjutan melalui keberhasilan implementasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Peserta pada angkatan pertama berasal dari berbagai lembaga pemerintah, sektor bisnis, universitas, dan masyarakat sipil dari Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara.Adapun pada 28 September 2021, sebanyak 72 perencana profesional, perancang sistem, pengembang produk, pengusaha, dan pakar digital yang didominasi berasal dari Indonesia dan Asia Tenggara telah menyelesaikan program pendidikan profesional dan siap untuk menumbuhkan berkontribusi mengembangkan ekosistem inovasi digital yang dapatyang menciptakan bertema 'Happy Digital Cities' (Kota Digital Ceria). Program ini merupakan tempat setiap orang sehat dan makmur, lingkungan dijagaterjaga, dan kegiatan bisnis berorientasi pada prinsip bisnis yang baik akan demi menciptakan dunia yang lebih baik.Presiden Universitas Tsinghua QIU Yong mengatakan, program HDX akan menawarkan pengalaman belajar yang luar biasa kepada semua peserta, membantu untuk menjadi pemimpin transformatif di era digital pasca pandemi. Ini adalah contoh yang baik dari upaya global Tsinghua dalam memberikan kontribusi bagi masa depan kita yang berkelanjutan. Tsinghua akan tetap berdedikasi dan berkomitmen untuk mengejar keunggulan dan inovasi serta untuk pembangunan berkelanjutan di dunia.Tsinghua Southeast Asia Center (Tsinghua SEA) sebagai langkah penting dalam Strategi Global Universitas Tsinghua, bekerja sama dengan United In Diversity (UID) Foundation, Tsinghua SEA berfungsi sebagai platform penting untuk SDG PBB dan berfokus pada pengembangan bakat, pertukaran akademik dan kerjasama di seluruh Asia Tenggara dan dunia.