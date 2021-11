Mengenal Reksa Dana Saham, Ini Dia Plus Minusnya

Mengenal Investasi Reksa Dana



Keuntungan Reksa Dana Saham

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad





Kekurangan Reksa Dana Saham

(ROS)

Jakarta: Kalau ada yang bertanya apa instrumen investasi yang paling cocok untuk pemula, barangkali jawaban terbanyak akan jatuh pada reksadana. Pada kenyataannya, investasi reksa dana memang cocok untuk investor yang memiliki banyak keterbatasan baik dari segi waktu, dana, informasi, maupun pengetahuan di bidang investasi.Investasi reksa dana juga terkenal paling aman lantaran beberapa faktor. Pertama, karena mayoritas dana investasi disebar dalam beberapa portofolio efek di pasar modal. Kedua, karena reksa dana dikelola oleh manajer investasi yang terpercaya dan berpengalaman. Keuntungan reksa dana sebagai pilihan investasi bisa dimaksimalkan.Meski begitu, kamu perlu ingat bahwa reksa dana bukanlah instrumen investasi tanpa risiko. Karena itu, sebagai investor kamu tetap perlu memahami dan mempelajari lebih jauh instrumen investasi reksa dana yang sedang atau akan dibeli.Di Indonesia, investasi reksa dana bukanlah hal yang baru. Berdasarkan situs Otoritas Jasa Keuangan, produk ini telah dikenal sejak 1995. Reksa dana mulai berembang pesat sebagai sarana investasi sejak 1996.Sebagai salah satu instrumen investasi secara umum reksa dana adalah wadah untuk mengumpulkan dana publik untuk ditempatkan pada portofolio efek dan dikelola oleh manajer investasi secara profesional dan proporsional. Di Indonesia, ada empat jenis investasi reksa dana yang biasa dikenal, yaitu reksa dana pasar uang, reksa dana saham, reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana campuran.Salah satu investasi reksa dana yang banyak dibahas dan dipilih investor adalah reksa dana saham . Meski terdengar mirip kamu harus ingat bahwa Investasi saham dengan investasi reksa dana itu berbeda. Reksa dana memiliki beberapa jenis produk investasi, salah satunya yakni reksa dana saham. Sebenarnya intinya sama antara investasi saham dengan reksa dana saham, namun cara atau sistem yang diterapkan berbeda.Hal yang menjadikan reksa dana saham banyak dipilih oleh para pemula karena tidak memerlukan modal besar untuk bisa mulai berinvestasi. Kamu juga bisa mendapatkan keuntungan reksa dana berlipat yang diperoleh dari capital gain setiap kali transaksi.Reksa dana saham adalah jenis investasi reksa dana yang menempatkan mayoritas portofolionya ke dalam bentuk saham yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan dari kenaikan harga saham yang telah dibeli di bursa saham.Dalam mengelola portofolio investasi sepenuhnya berada di bawah otoritas manajer investasi. Artinya, kamu tidak perlu melakukan perhitungan secara mendetail atas investasi yang telah dilakukan. Cukup setor dana dan biarkan manajer investasi bekerja.Nah setelah mengenal secara singkat apa itu reksa dana saham, selanjutnya mari cari tahu apa saja kelebihan dan kekurangan reksa dana saham.- Potensi keuntungan yang didapat mencapai 15 persen per tahun.- Salah satu cara diversifikasi investasi melalui portofolio yang telah disebarkan ke berbagai saham.- Dikelola langsung oleh Manajer Investasi yang ahli dan profesional.- Menjadi cara alternatif jika kamu ingin berinvestasi saham, namun belum begitu mahir dalam menganalisa serta tidak punya cukup waktu dalam pengelolaannya.Jika ada kelebihan, tentu ada kekurangannya juga yang perlu kamu perhatikan sebelum memilih jenis reksa dana saham untuk berinvestasi.- Instrumen saham cenderung fluktuatif (harga naik turun), serta memiliki tingkat risiko yang tinggi dibanding jenis reksadana lain obligasi atau pasar uang.- Kurang cocok untuk investasi jangka pendek karena untuk bisa mendapatkan keuntungan maksimal, biasanya membutuhkan waktu setelah beberapa tahun.- Dikenakan biaya investasi sebagai fee Manajer Investasi (expense ratio)dan penyimpanan (kustodian).Nah, itulah sekilas ulasan yang bisa kamu pelajari dalam mengenal reksa dana saham. Selanjutnya, kamu bisa mulai berinvestasi reksadana saham mulai dari sekarang. Oh iya, sebelum membeli reksa dana saham, pastikan kamu sudah mengenali profil risiko, tujuan investasi serta jangka waktu yang akan diambil untuk berinvestasi.Pastikan juga kamu selalu disiplin dalam melakukan penyetoran dana sesering mungkin untuk berinvestasi reksa dana saham. Selanjutnya agar urusan investasimu menjadi lebih mudah dan praktis kamu bisa berinvestasi reksa dana saham dengan memanfaatkan aplikasi digibank by DBS.Aplikasi digibank by DBS adalah terobosan terbaru dari DBS Bank untuk memudahkan nasabah dan juga pengguna dalam berinvestasi. Tak hanya reksa dana, kamu bisa memanfaatkan fitur investasi lain seperti investasi obligasi deposito dan tabungan valas.Untuk investasi reksa dana menggunakan aplikasi digibank by DBS, kamu bisa merasakan banyak manfaat. Ibarat makan di rumah makan Padang, kamu akan dimanja dengan beragam fitur yang akan memaksimalkan potensi untuk meraih cuan lebar.Berikut ini beberapa keuntungan yang akan kamu dapat dengan berinvestasi reksa dana menggunakan aplikasi digibank by DBS.Pada tahap awal kamu bisa memulai investasi reksa dana dengan setoran yang minimal. Selanjutnya, kamu bisa melakukan pembelian secara berkala dengan jumlah nominal investasi yang berbeda. Kamu bisa dengan mudah mengganti nominal investasi pada fitur yang tersedia.Kemudian untuk kemudahan transaksi investasi yang dilakukan berkala, kamu bisa mengatur autodebet dengan menyesuaikan waktu pendebetan yang cocok dengan kondisi keuanganmu setiap bulannya. Pengaturan pembelian berkala akan memudahkan kamu untuk melakukan transaksi berulang.Seperti sudah disebutkan sebelumnya, investasi reksa dana merupakan instrumen investasi yang terjangkau dan cocok untuk kelompok terbatas. Reksa dana di aplikasi digibank by DBS dapat dimulai dari Rp100 ribu saja.Dalam mendapatkan pilihan investasi reksadana incaran di aplikasi digibank by DBS, kamu hanya perlu mencermati daftar reksa dana yang sudah disusun. Terdapat tiga kategori reksa dana yang ada dan disusun berdasarkan kinerja terbaik, terpopuler, dan scoring terbaik.Saat memilih reksa dana dari kategori kinerja terbaik kamu akan melihat daftar reksa dana saham berdasarkan rasio risiko yang minim dengan potensi pendapatan yang besar. Selanjutnya, untuk reksadana kategori terpopuler pilihan didasarkan pada peringkat yang banyak dipilih pengguna. Sedangkan, reksa dana dengan kategori scoring terbaik akan disusun berdasarkan penilaian dari tim digibank by DBS.Saat menggunakan aplikasi digibank by DBS kamu bisa melakukan berbagai transaksi investasi dari satu aplikasi. Mulai dari memuat Single Investor Identification (SID), bertransaksi dan berinvestasi. Jual, beli, dan switch investasi bisa dilakukan dari satu aplikasi secara real time 1x24 jam non stop.Aplikasi digibank by DBS, ada banyak pilihan produk reksa dana yang bisa bisa dipilih. Kamu bisa memilih lebih dari 50 reksa dana yang bisa dipilih. Kamu bisa membaca prospektus reksa dana sebelum menentukan pilihan.Sekarang setelah mengetahui berbagai keunggulan investasi reksa dana melalui aplikasi digibank by DBS , apalagi yang kamu tunggu? Saatnya unduh aplikasi dan manfaatkan segala fitur yang ada.Dengan aplikasi digibank by DBS, optimalkan kesempatan untuk meraih cuan berlipat.