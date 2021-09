Ekonomi Syariah Kian Menjanjikan, Ikuti Pembahasannya di Indonesia Sharia Summit 2021

1. Sesi pertama bertema Sharia Modern Finance and Digital Banking

2. Sesi kedua bertema Creating the Wave of Sharia Tourism and Creative Economy

3. Sesi ketiga bertema Building Sharia Economic Ecosystem: Towards Well-Being for All

4. Sesi keempat bertema Indonesia: the Future World Economics Sharia Center

Jakarta: Media Group Network menggelar acara Indonesia Sharia Summit 2021 pada 22-23 September 2021. Acara yang berlangsung virtual ini akan mengupas seputar ekonomi syariah di Indonesia dengan tajuk Kemaslahatan untuk Bangkit Bersama.Indonesia berhasil memperbaiki peringkat dalam laporan internasional tahunan The State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021 dari lembaga riset internasional Dinar Standard, yaitu menjadi peringkat empat. Ekonomi Islam di Tanah Air dinilai berkembang signifikan.Membaiknya peringkat tersebut tentu menjadi angin segar bagi ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu diperlukan strategi dan rencana agar pengembangan ekonomi syariah berjalan dengan baik, bahkan mampu menjadi pusat ekonomi syariah dunia.Indonesia Sharia Summit 2021 menjadi wadah para pakar dan pelaku ekonomi syariah di Indonesia untuk berbagi pemikiran dan strategi yang diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut.Dalam pembahasannya, Indonesia Sharia Summit 2021 dibagi ke dalam empat sesi.Pada sesi ini akan hadir pembicara Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Charles Sitorus dan Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia Ronald Yusuf Wijaya.Sesi ini diisi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Haryadi Sukamdani, Chairman PT Sofyan Hotels Riyanto Sofyan, Pendiri Vivi Zubedi Fesyen Vivi Zubedi, Founder and Owner Bittersweet by Najla Najla Farid Bisyir, dan Artist Animator Activist and Sharia Traveler Icon Marsha Chikita Fawzi.Sejumlah pembicara yang hadir, yaitu Ketua Umum Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar, Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah sekaligus Dewan Syariah Nasional Moch Buchori Muslim, Direktur Halal Industri Park Sidoarjo Adi Saputra Tedja Surya, Sharia Advisor dan Guru Besar Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Euis Amalia, dan CEO Wardah Cosmetic Nurhayati Subakat.Pada sesi ini akan diisi beberapa pembicara, yakni Menteri BUMN/Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Erick Thohir, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Ventje Rahardjo, Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Adiwarman Karim, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunadi, serta Global Marketing Director Mayora Group Ricky Afrianto.Melihat topik yang sangat menarik dengan para narasumber berbobot tersebut, Anda jangan sampai terlewatkan mengikuti Indonesia Sharia Summit 2021.