Ini Fitur dan Layanan HSB Investasi untuk Trading Forex

Advertisement

Keunggulan HSB Investasi Dalam Trading Forex

1. Keamanan yang divalidasi oleh BAPPEBTI

2. Memiliki Akun Yang tersegregasi

3. Transparansi transaksi dalam trading

4. Pilihan produk trading tanpa batas

5. Leverage 1:200



Jakarta: Memilih HSB Investasi sebagai broker forex yang mendukung kegiatan trading Anda adalah salah satu pilihan bijak yang tepat dan penuh keuntungan. Selain karena platform HSB Investasi telah memenuhi legalitas yang seharusnya. Ada banyak kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan aplikasi yang memang sangat ramah dengan trader pemula ini.Sehingga sebagai trader pemula, Anda tidak perlu khawatir terhadap platform yang nantinya, anda gunakan sebagai media transaksi trading forex Anda. Meski platform aplikasi untuk trading forex banyak bertebaran, tapi bukan hal yang gampang untuk memilih sebuah layanan jika tidak mengerti seluk beluk layanan tersebut. Karena artinya, Anda sedang mempertaruhkan keberuntungan Anda sejak pertama kali melakukan transaksi.Sebagai broker forex Indonesia yang menawarkan berbagai macam fitur, layanan serta kemudahan, HSB Investasi dapat dengan mudah Anda akses melalui aplikasi maupun website. Hanya dengan mendownload aplikasi ini maka Anda sudah bisa melakukan kegiatan trading di pasar valas tanpa khawatir keamanan data, regulasi dan lain sebagainya yang bisa saja menghantui Anda yang memang masih pemula.Selain itu kelebihan HSB Investasi sebagai aplikasi trading untuk pemula adalah memungkinkan setiap trader pemula untuk membuka akun demo gratis yang nantinya bisa digunakan untuk melatih kemampuan trading Anda. Dengan menggunakan akun demo, maka Anda bisa mempelajari fitur-fitur yang ditawarkan HSB Investasi tanpa harus khawatir mengalami kerugian.Dengan banyaknya perusahaan broker forex yang ada di Indonesia, tentunya Anda mengalami kebimbangan dan keraguan harus memilih broker yang seperti apa agar tidak rugi nantinya. Untuk memudahkan Anda mengenal berbagai macam broker di Indonesia serta apa kekurangan dan kelebihannya. Berikut pembahasan mendalam tentang HSB Investasi yang nantinya dapat Anda gunakan sebagai acuan dalam memilih broker yang tepat, aman dan terpercaya.HSB Investasi adalah perusahaan pialang berjangka. Meski dikatakan masih “pendatang baru“ dalam dunia trading forex di Indonesia, namun Anda jangan salah menilai. Karena HSB Investasi merupakan perusahaan baru yang penuh inovasi serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. HSB Investasi pun berhasil bersaing dan meraih penghargaan “The Best Trader of the Year 2021” dari ICDX (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange).HSB Investasi juga menawarkan 4 jenis instrumen trading yang bisa Anda pilih, mulai dari forex, saham, indeks dan komoditas yang keseluruhannya dapat sesuaikan dengan kebutuhan dan dana Anda miliki. HSB Investasi sangat menjaga transparansi dan juga legalitas perusahaan serta berbagai macam layanan yang ada dalam platformnya. Perusahaan secara resmi memperoleh izin beroperasi dan secara legal telah terdaftar melalui BAPPEBTI Kementerian Perdagangan dan merupakan bagian dari Bursa Komoditi, ICDX dan ICH.Sebagai salah satu broker forex yang dipercaya masyarakat Indonesia untuk mendukung kegiatan trading dan transaksi di Indonesia. HSB Investasi telah memastikan keamanan dan legalitasnya dibawah lembaga BAPPEBTI.Menjadi salah satu acuan sekaligus keunggulan dalam menentukan broker yang dapat dipercaya, aman dan berintegritas. HSB Investasi menunjukkan komitmennya melalui izin bersyarat yang dikeluarkan Pemerintah.Pemerintah melalui UU telah mengatur perusahaan pialang berjangka bahwa semua perusahaan pialang harus terdaftar di BAPPEBTI, hal ini pun tentunya memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan kegiatan trading tanpa harus khawatir tertipu perusahaan fiktif.Untuk menjaga kredibilitasnya sebagai perusahaan sekaligus sebagai penyedia layanan. HSB Investasi memisahkan rekening layanan perusahaan dan rekening yang menyimpan dana usaha nasabah dalam rekening terpisah, untuk menghindari tercampurnya dana nasabah dan menghindari risiko penyalahgunaan dari pihak perusahaan.Untuk saat ini, HSB Investasi telah mendaftarkan tiga rekening bank sebagai rekening terpisah. Untuk itu, pastikan trader hanya berinvestasi dengan mentransfer ke tiga rekening resmi HSB Investasi berikut ini:Bank BCA: Rekening 035-325-5786 atas nama PT. HANDAL SEMESTA BERJANGKABank Mandiri: Rekening 122-000-992-8501 atas nama PT. HANDAL SEMESTA BERJANGKABank BNI:.Rekening 201-912-3122 atas nama PT. HANDAL SEMESTA BERJANGKASebagai anggota Indonesia Clearing House (ICH), HSB Investasi mematikan bahwa seluruh kegiatan trading yang dilakukan melalui platform perusahaan aman dan terpercaya. Transparansi pun sepenuhnya dijaga, sehingga pengguna dapat memantau setiap transaksi yang terjadi selama trading maupun setelah melakukan trading. Dan untuk mewujudkan itu, HSB Investasi menggunakan sistem perdagangan berbasis platform CITRA (Clearing Info of Trade) yang diluncurkan oleh ICH dan ICDX.Sistem ini dimaksudkan untuk menjamin keakuratan dan verifikasi trading yang dilaporkan oleh broker dan trader. Yang nantinya laporan ini dapat diakses secara lengkap dan transparan baik oleh broker maupun trader. Sehingga setiap transaksi dapat terekam dengan jelas.HSB Investasi menawarkan hampir 45 produk trading online terbaik di dunia yang dapat Anda pilih dan gunakan untuk trading. Hal ini memungkinkan Anda menangkap peluang keuntungan dari berbagai instrumen perdagangan, hanya dengan satu akun saja.Lalu produk trading apa saja yang tersedia? Saat ini Broker Forex HSB Investasi menawarkan empat jenis produk utama yang dapat Anda perdagangkan di bursa dunia, yaitu 17 jenis pasangan mata uang forex, 3 jenis produk Komoditas, 5 Indeks Saham, dan 20 Saham AS (US stocks). Anda hanya perlu memilih dengan bijak produk mana yang nantinya akan Anda tradingkan.

Anda merasa modal Anda belum mencukupi? Tidak perlu khawatir dengan hal kecil itu. Anda selalu dapat meningkatkan peluang keuntungan dengan menggunakan leverage yang ditawarkan HSB hingga 1:200 untuk membuka level trading yang lebih besar.



Dengan daya beli yang tinggi, Anda sebagai trader bisa mendapatkan keuntungan besar dari pergerakan pasar yang kecil. Namun trader harus berhati-hati dan mengatur penggunaan leverage yang digunakan, karena bukan tidak mungkin leverage yang besar justru akan selalu menunjukkan kemungkinan kerugian jika tidak dihitung dengan benar.

6. Spread Trading

Sebagai trader, Anda dapat memanfaatkan floating spread mulai dari 0,5 pips yang digunakan HSB untuk mendapatkan potensi keuntungan. Dalam trading spread, Anda bisa mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga antara dua aset terkait.



Fitur dan Layanan Trading HSB Investasi



Ada beberapa fitur yang bisa Anda manfaatkan ketika memutuskan untuk menggunakan HSB Investasi sebagai broker forex adalan Anda, di antaranya adalah:

1. Edukasi khusus trader

HSB Investasi bukan saja broker trading forex, tetapi juga platform yang memiliki kepedulian kepada trader untuk menambah pengetahuan dalam dunia trading. Untuk mewujudkan hal tersebut, HSB Investasi memberikan edukasi trading melalui berbagai macam seperti artikel, E-book dan webinar yang dapat digunakan trader pemula untuk lebih mengenal dunia trading forex secara detail.



Fitur ini sangat membantu terutama bagi Anda para trader pemula yang memang masih dalam tahap belajar. Anda pun bisa menambah pengetahuan dalam dunia trading sekaligus belajar dalam mengambil keputusan yang tepat saat nantinya melakukan trading mandiri.

2. Talent board

HSB Investasi memiliki fitur Talent Board, dimana trader tidak hanya mendapatkan pendidikan terkait trading. Tetapi seorang trader juga bisa mengikuti strategi trading dari para trader-trader berpengalaman yang telah sukses dan dapat diperhitungkan kemampuannya.



Hal ini tentunya bertujuan agar Anda dapat terbantu dalam kegiatan trading tanpa harus mengikuti pergerakan pasar setiap menitnya. Fitur ini berfungsi seperti salinan perdagangan pada umumnya, namun penting untuk mempertimbangkan kembali bahwa seorang trader tetap didasarkan bergantung pada analisis teknis dan dasar untuk mengurangi risiko yang timbul saat trading berlangsung.

3. Kalender Ekonomi

HSB Investasi dilengkapi dengan fitur kalender ekonomi yang merupakan alat penting bagi trader untuk melacak peristiwa ekonomi dan peristiwa yang mungkin mempengaruhi pasar keuangan dan harga aset pada saat itu.



Kalender ekonomi ini secara otomatis, menyediakan daftar tanggal dan waktu rilis dan pengumuman data penting seperti laporan inflasi, data ketenagakerjaan, rapat bank sentral, dan banyak lagi.

4. Kelas 1 ON 1

Fitur lain yang dimiliki HSB Investasi adalah Kelas 1 ON 1, dimana Anda bisa menggunakannya untuk berkonsultasi bersama market analisis berpengalaman melalui berbagai platform, seperti zoom, whatsapp, atau google meet.



Market analis akan memberikan arahan mulai dari kapan dan berapa harus membuka posisi, mengambil jumlah lot dan kapan harus mengakhiri trading.

5. Live Chat 24 Jam

Selanjutnya ada fitur live chat 24 jam untuk pelanggan yang dimiliki oleh HSB Investasi. Melalui fitur live chat ini, customer service yang siaga selama 24 jam akan selalu siap membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah terkait akun Anda.



Anda bisa berkomunikasi secara langsung dengan wakil pialang secara real time. Ini memungkinkan untuk mendapatkan bantuan atau jawaban atas pertanyaan dengan cepat dan efisien pada saat itu juga.

(ROS)