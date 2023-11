Selevel dengan CFO Meta, Nicke Widyawati Masuk Jajaran 100 Wanita Berpengaruh di Dunia

Advertisement

Pertamina dukung target net zero emission 2060

Berikut daftar penerima Most Powerful Women versi Majalah Fortune 2023:

Jakarta: Bos Pertamina Nicke Widyawati bersanding dengan CFO Meta Susan Li dalam jajaran daftar 100 wanita berpengaruh (Most Powerful Women) di dunia versi Majalah Fortune 2023. Nicke berada di peringkat 67 dan merupakan satu-satunya wanita dari kawasan ASEAN.Melansir laman resmi Fortune, Nicke dianggap mampu mengantarkan perusahaan yang dipimpinnya pada 2022 mencatatkan laba bersih sebesar USD3,8 miliar atau meningkat 86 persen dibanding tahun sebelumnya. Di tangan Nicke, pendapatan Pertamina pada 2022 juga melonjak 47,6 persen dari periode sebelumnya menjadi USD84,9 miliar dan produksi migas naik delapan persen.Fortune mengakui wanita yang sudah menjabat sebagai CEO Pertamina sejak 2018 ini, sukses memimpin perusahaan yang telah beroperasi di berbagai negara ini dalam mendorong produksi migas, salah satunya melalui strategi pengambilalihan lapangan gas Indonesia yaitu Blok Masela.Dalam penilaian Fortune , prestasi Pertamina lainnya di bawah kepemimpinan Nicke terlihat pada prioritas BUMN Energi ini dalam mengalihkan bisnisnya pada energi bersih dan rendah karbon dengan mengupayakan kemitraan, investasi dan serangkaian strategi antara lain proyek geotermal, produksi biofuel, penangkapan, penyimpanan dan pemanfaatan karbon serta pengembangan baterai untuk kendaraan listrik.Nicke meyakini pengakuan ini merupakan kerja keras seluruh manajemen dan perwira Pertamina, baik di holding maupun subholding dan anak usaha."Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas pengakuan internasional ini. Pencapaian Pertamina ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah dan stakeholders lainnya. Kami akan terus bergerak maju dengan capaian kinerja yang lebih positif," ujar Nicke, dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 November 2023.Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG's). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.Secara total, daftar tahun ini menampilkan 67 CEO dan 53 pendatang baru. Sebanyak 61 Enam puluh satu perempuan berasal dari Amerika, 23 orang tinggal di EMEA, dan 16 orang berasal dari kawasan Asia-Pasifik. Sektor keuangan dan teknologi menduduki peringkat teratas dengan masing-masing 20 eksekutif, diikuti oleh ritel dengan 18 eksekutif.Gejolak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah membuka pintu bagi para eksekutif perempuan. Di tengah tingginya pergantian CEO pada paruh pertama tahun ini, 13 persen penerus CEO secara global adalah perempuan dibandingkan dengan hanya 2,4 persen pada 2018.1. CEO CVS Health Karen Lynch, yang perusahaan layanan kesehatannya semakin besar dan berpengaruh dalam satu tahun terakhir dengan dua akuisisi senilai total USD19 miliar (No. 1).2. CEO Accenture Julie Sweet (No. 2).3. CEO GM Mary Barra (No. 3).4. CEO Citigroup Jane Fraser (No. 4).5. CFO Meta Susan Li (No. 18).6. CTO OpenAI Mira Murati (No. 57).7. CEO X Linda Yaccarino (No. 58).8. Salah satu pendiri Canva, Melanie Perkins (No. 93).9. Salah satu pendiri Skims dan SKKY Partners, Kim Kardashian (No. 88).10. Pendatang baru dari industri fesyen—CEO Chanel Leena Nair (No. 70).11. Alumni Unilever, dan pewaris LVMH sekaligus CEO Dior Delphine Arnault (No. 45).12. CEO raksasa kecantikan Coty Inc. dan seorang wanita transgender Sue Nabi (No. 87).13. CEO Pertamina Nicke Widyawati (No. 67).