6 Bidang Usaha yang Membutuhkan Sistem POS, Terapkan agar Cepat Berkembang!

1. Usaha Online Melalui Marketplace



2. Usaha Waralaba

3. Usaha Salon



4. Usaha Minimarket



5. Usaha Kuliner

6. Bisnis Multi-Layanan

Jakarta: Pada era modern seperti sekarang, anda yang menjalankan bisnis perlu beralih dari mesin kasir biasa ke aplikasi kasir atau point of sales. Karena aplikasi tersebut dapat membantu menjalankan dan mengembangkan bisnis dengan baik. Adapun beberapa bidang usaha yang membutuhkan sistem POS dan lebih mudah berkembang dengan aplikasi tersebut yaitu sebagai berikut.Bisnis online menjadi hal yang lumrah pada era digital seperti saat ini. Terlebih semenjak terjadinya pandemi akibat virus corona, rasanya hampir semua usaha mulai merambah ke bidang bisnis online. Meskipun kondisi akibat covid-19 memang memukul berbagai lini bisnis, namun transaksi pada bisnis online justru mengalami peningkatan.Pasalnya masyarakat mendapat kemudahan berbelanja tanpa harus pergi ke luar rumah terlebih dahulu. Oleh karena itu, anda yang juga turut memulai bisnis online tidak bisa terus mengandalkan mesin kasir konvensional dalam mengelola penjualan. Di sini, aplikasi POS sudah banyak yang mencakup layanan pengelolaan bisnis di marketplace besar. Sehingga pengelolaan bisnis online akan semakin mudah.Bidang usaha yang membutuhkan sistem POS dan dinilai cepat berkembang ketika menggunakan aplikasi tersebut yakni usaha waralaba, baik itu usaha waralaba barang maupun jasa. Karena adanya banyak cabang mungkin membuat anda kerepotan dalam mengontrol masing masing cabang usaha tersebut.Khususnya di tengah situasi darurat covid-19 yang sampai sekarang bahkan belum sepenuhnya berakhir. Tentu akan semakin sulit untuk melakukan pengawasan terhadap masing masing cabang dengan optimal apabila masih menggunakan cara lama. Namun berbeda ketika anda memanfaatkan POS. Adanya sistem point of sales yang dilengkapi berbagai fitur akan memudahkan anda.Seperti fitur untuk mengetahui stok barang, mengontrol keuangan usaha, mengelola karyawan, sampai berbagai aspek bisnis lainnya. Sehingga anda bisa melakukan pengawasan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang dalam bentuk fisik ke cabang cabang yang ada. Tentunya cara ini juga akan membantu meminimalisir risiko penularan virus.Tidak seperti usaha lainnya, bisnis salon tentu merasakan dampak yang sangat signifikan dengan adanya situasi pandemi akibat covid-19. Mengingat bahwa usaha salon tentu mengharuskan pelaku bisnis bertemu secara langsung dengan konsumen. Namun jangan terlalu khawatir, karena usaha salon termasuk bidang usaha yang membutuhkan sistem POS untuk mengelola pertumbuhannya.Dengan memanfaatkan sistem point of sales, Anda bisa membuat program keanggotaan bagi konsumen, sehingga Anda pun bisa mengumpulkan data para pelanggan setia untuk tetap menjangkau mereka. Misalnya, dengan mengatur reservasi pelanggan supaya perputaran di dalam salon lebih terjaga dan tidak menimbulkan kerumunan.Keberadaan minimarket maupun warung kelontong adalah kebutuhan yang cukup vital bagi masyarakat, sehingga pada dasarnya usaha di bidang ini bisa dibilang yang paling tidak terdampak oleh situasi pandemi. Memang penjualan mungkin mengalami perubahan dibandingkan sebelum pandemi terjadi, namun kasusnya tidak separah bidang usaha lainnya.Bahkan beberapa usaha minimarket dan warung kelontong mengalami peningkatan penjualan karena adanya pembelian secara masif oleh masyarakat lantaran panic buying. Agar tidak perlu khawatir dengan penyebaran virus dan membuat pengelolaannya lebih baik, minimarket menjadi salah satu bidang usaha yang membutuhkan sistem POS.Pemanfaatan sistem point of sales di sini dilakukan dengan membudayakan pola cashless society. Karena POS menyediakan fitur pengaturan keuangan sampai kode QRIS, yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran tanpa adanya kontak fisik. Selain mematuhi protokol kesehatan, hal tersebut akan meningkatkan value bisnis di mata pelanggan.Usaha kuliner menjadi salah satu bidang bisnis yang banyak dicoba oleh masyarakat, setelah beberapa di antara mereka mengalami pemutusan kerja akibat pandemi covid-19. Itu karena bisnis kuliner memang tidak ada matinya, sebab manusia selalu membutuhkannya. Selain itu, bisnis kuliner dapat dimulai dengan modal kecil dan dijalankan dengan sistem PO apabila tidak ada tempat untuk menerima pelanggan.Di sini, aplikasi POS sendiri bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Mulai dari memastikan persediaan bahan baku masih terjaga dan tersedia, sampai mengelola bisnis secara keseluruhan. Bahkan adanya point of sales membuat Anda bisa lebih mudah menerima order secara online dari pelanggan.Bidang usaha yang membutuhkan sistem POS berikutnya yaitu bisnis multi layanan. Sesuai dengan namanya, perusahaan yang bergerak di bidang ini menawarkan berbagai layanan untuk pelanggan. Contohnya, penyelenggara konser yang menyediakan hiburan dan lain sebagainya.Itu bisa dikategorikan sebagai bisnis multi layanan, dan dapat memanfaatkan aplikasi point of sales untuk mengakses database besar yang bisa dimasuki secara nirkabel di seluruh arena. Database tersebut dapat menampilkan jumlah pelanggan yang datang untuk suatu acara sampai laporan pengeluarannya, sehingga sistem dapat mendorong bisnis untuk mengadakan perdagangan yang lebih baik.Intinya, sistem POS dapat membantu mempermudah pengelolaan penjualan pada bisnis, sehingga hampir semua bidang usaha pada era modern akan mendapat pengaruh yang besar dengan adanya aplikasi point of sales tersebut. 