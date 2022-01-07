Laba Perusahaan BUMN Meningkat, Telkom Urutan Pertama

Berdasarkan bahan paparan kinerja Menteri BUMN 2021 yang dikutip Medcom.id, Jumat, 7 Januari 2022 tercatat laba BUMN meningkat dari Rp13 triliun pada 2020 menjadi Rp61 triliun selama sembilan bulan pertama 2021.
Berikut penyumbang laba terbesar perusahaan BUMN:
PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) atau Telkom sebesar Rp25,66 triliun.
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sebesar Rp21,05 triliun.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar Rp19,07 triliun.
PT PLN (Persero) sebesar Rp12,45 triliun.
Mining Industry Indonesia (MIND ID) sebesar Rp9,82 triliun.
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar Rp7,77 triliun.
PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp4,63 triliun.
PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3,53 triliun.
Holding Perkebunan Nusantara sebesar Rp2,95 triliun.
Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan (IFG) sebesar Rp2,9 triliun.
Pendapatan BUMN
Sementara dari sisi pendapatan Kementerian BUMN mencatat pendapatan perusahaan pelat merah selama sembilan bulan pertama di 2021 tumbuh 14 persen year on year (yoy) dari Rp1.421 triliun menjadi Rp1.613 triliun.
Penyumbang terbesar dalam perolehan pendapatan adalah Pertamina sebesar Rp548,29 triliun, PLN sebesar Rp269,87 triliun, BRI sebesar Rp119,94 triliun, Telkom sebesar Rp106,04 triliun, dan Bank Mandiri sebesar Rp105,86 triliun.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Selanjutnya, MIND ID sebesar Rp63,82 triliun, Pupuk Indonesia sebesar Rp56,02 triliun, BNI sebesar Rp53,34 triliun, Holding Perkebunan Nusantara sebesar Rp36,46 triliun, dan PT Biofarma (Persero) sebesar Rp30,46 triliun.