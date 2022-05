Produk Berbahan Organik Dukung Keberlangsungan Lingkungan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Watsons Indonesia berkomitmen untuk ikut menjaga lingkungan melalui produk berbahan organik dan packaging dari plastik daur ulang. Upaya ini dilakukan Watsons demi menjaga keberlangsungan usaha sekaligus ikut berkontribusi terhadap lingkungan."Sesuai komitmen Watsons Indonesia untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik kepada para pelanggan, Watsons selalu akan berkontribusi positif bagi lingkungan," kata Presiden Direktur Watsons Indonesia, Lilis Mulyawati dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 24 Mei 2022.Terkait hal tersebut, Watsons meluncurkan Naturals by Watsons yakni rangkaian personal care yang terbuat dari 90 persen bahan alami dan kemasan dari bahan daur ulang. Naturals by Watsons hadir dengan continuous improvement dari produk yang dirancang secara sustainable dari sisi luar dan dalam.Dengan mengusung tema dan tujuan untuk berkontribusi positif untuk lingkungan yaitu 'In Harmony with Nature', rangkaian terbaru Naturals by Watsons hadir dengan empat kebaikan dari alam dan untuk alam yakni kemasan yang terbuat dari recycled plastic serta lebih mudah untuk didaur ulang kembali.Produknya dibuat dari 90 persen lebih bahan organik bersertifikat yang aman untuk kulit dan lingkungan, 100 persen vegan dan tidak dites atau diuji pada hewan. Selain kandungan organik yang sudah teruji dan aman, Naturals by Watsons telah lolos tes dermatology dan bersertifikat BPOM, juga terakreditasi EUROTOX dan bebas dari 10 bahan kimia berbahaya."Pada peluncuran rangkaian Naturals by Watsons kali ini terdapat varian baru yang sebelumnya tidak ada seperti varian Hibiscus yang berasal dari Mesir, Tea Tree dari Australia dan Ginger dari Sri Lanka yang semuanya memiliki sertifikat organic," ujar Head of Marketing dari Watsons Indonesia, Michelle C Tjindarbumi.Naturals by Watsons personal care hadir dalam berbagai produk dari mulai creambath, shampoo, conditioner, hand cream, hand wash dan scrub dengan varian Naturals by Watsons dengan berbagai varian yang tetap mempertahankan ciri khas kemasan beraksen desain kayu yang memberi kesan natural.Selain itu, Beauty influencer Tynna Dwi Jayanti mengajak, seluruh pelanggan untuk ikut dalam program Watsons Go Green #PlasticReborn daur ulang kemasan plastik kosong skincare atau personal care pada recycling box yang telah tersebar di 58 gerai Watsons di seluruh Indonesia.Selain mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan minim sampah plastik, pelanggan yang telah mengumpulkan kemasan sampah plastik berhak mendapatkan voucher reward dengan nominal Rp20 ribu untuk berbelanja produk dari Naturals by Watsons tanpa minimum pembelanjaan.