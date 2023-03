Harga Pangan Naik Jelang Ramadan, Itu Normal

Baca juga: Mendag Klaim Ketersediaan Pangan Cukup Selama Ramadan

Beras

Daging dan bawang

Cabai

Minyak goreng dan gula pasir

(ANN)

Jakarta: Harga pangan yang mengalami kenaikan pada bulan Ramadan ini dinilai sebagai hal wajar dan biasa. Peningkatan harga pangan pada Ramadan menjadi siklus tahunan.Menurut Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, faktor penyebab utama kenaikan harga pangan di bulan Ramadan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari para konsumen yang dimanfaatkan oleh para pedagang."Harga pangan naik menjelang dan di bulan Ramadan itu sudah biasa dan sudah siklus tahunan. Hal ini karena kenaikan permintaan yang dimanfaatkan oleh para pedagang," kata Piter dilansir Media Indonesia, Minggu, 26 Maret 2023.Piter mengatakan, lonjakan harga pangan tersebut akan mereda apabila kemudian pasokan barang mencukupi atau bahkan berlimpah. Namun, jika pasokan tersebut tidak mencukupi dikarenakan, misalnya ada gagal panen, maka harga akan terus meningkat hingga menjelang Lebaran."Tapi masyarakat tak perlu khawatir, biasanya pemerintah juga sudah mengantisipasi dengan menjaga ketersediaan pasokan barang-barang pangan," tuturnya.Melansir laman hargapangan.id berikut harga-rata-rata pangan per 24 Maret 2023:Beras kualitas bawah I: Rp12.150 per kg (naik 0,83 persen).Beras kualitas bawah II: Rp11.800 per kg (naik 0,43 persen).Beras kualitas super I: Rp14.750 per kg (naik 1,72 persen).Beras kualitas super II: Rp14.250 per kg (naik 2,52 persen).Daging ayam ras segar: Rp35.350 per kg (naik 0,71 persen).Telur ayam ras segar: Rp30,250 per kg (naik 0,83 persen).Daging sapi kualitas 1: Rp138.850 per kg (turun 0,82 persen).Daging sapi kualitas 2: Rp128.400 per kg (turun 1,98 persen).Bawang merah ukuran sedang: Rp37.600 per kg (turun 0,66 persen).Bawang putih ukuran sedang: Rp34.200 per kg (naik 0,15 persen).Cabai merah besar: Rp50.650 per kg (naik 1,2 persen).Cabai merah keriting: Rp52.200 per kg (naik 2,35 persen).Cabai rawit hijau: Rp48.400 per kg (naik 0,73 persen).Cabai rawit merah: Rp75.150 per kg (turun 1,96 persen).Minyak goreng kemasan bermerek 1: Rp21.800 per kg (naik 0,46 persen).Minyak goreng kemasan bermerek 2: Rp20.150 per kg (naik 0,25 persen).Minyak goreng curah: Rp15.700 per kg (turun 0,63 persen).Gula pasir kualitas premium: Rp15.850 per kg (naik 0,96 persen).Gula pasir lokal: Rp14.500 per kg (turun 0,34 persen).