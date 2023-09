Sukses Transformasi dan Berkontribusi untuk Keuangan Negara, Pupuk Indonesia Dianugerahi Prominent Award 2023

Advertisement

Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero) menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Prominent Award 2023 untuk kategori The Most Prominent State Owned Company Industry 4.0 Tranformation & Financial Contribution to The Nation.Penghargaan diterima langsung oleh VP Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia Fekky Putra Palma pada acara yang digelar di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Jumat, 22 September 2023 malam.Keberhasilan Pupuk Indonesia meraih penghargaan tersebut tak lepas dari kontribusi positif untuk Indonesia sepanjang 2022, terutama pada sektor perekonomian.Pada periode tersebut, Pupuk Indonesia bertransformasi dengan teknologi mutakhir berupa robotic, simulation, cyber security, cloud computing, big data, hingga virtual reality dan aplikasi.Transformasi ini berkontribusi positif terhadap kinerja pendapatan tahun buku 2022 yang naik 130 persen, laba bersih naik 260 persen, dan dividen kepada negara. Pupuk Indonesia juga berkontribusi setoran dividen ke negara mencapai Rp5,04 triliun.Untuk diketahui, Prominent Awards merupakan ajang bergengsi yang digelar oleh Metro TV bekerja sama dengan Solutee.Id. Prominent Awards menjadi satu-satunya penghargaan yang merangkum tiga klaster, yaitu prestasi BUMN, emiten dan program CSR. Penghargaan diberikan kepada 18 penerima setelah melalui seleksi atas prestasi yang signifikan melalui proses data, riset, dan penjurian yang ketat.Penyelenggaraan Prominent Awards ini pun mendapat sambutan positif. Berbagai tamu penting, baik dari direksi dan eksekutif di BUMN, Emiten, Foundation maupun Korporasi ikut serta menghadiri acara tersebut."Malam ini kami memberikan apresiasi kepada perusahaan dan lembaga yang benar-benar prominent, sangat unggul, menonjol, dan terkemuka. Penghargaan diberikan untuk level korporasi dan foundation yang telah berhasil memberikan dampak besar kepada masyarakat maupun bangsa," ujar Direktur Utama Metro TV Don Bosco Salamun dalam acara pembukaan Prominent Awards 2023, Jumat, 22 September 2023."Penghargaan kali ini diberikan setelah kita semua bukan saja harus survive, tetapi juga tetap eksis menghadapi pandemi covid-19 dan juga pasca pandemi. Kita semua berjibaku dan berjuang keras. Mereka yang mendapatkan penghargaan adalah mereka yang bukan saja eksis, tetapi bahkan bertumbuh lebih besar, bertambah sukses, dan makin besar dampaknya untuk bangsa dan masyarakat. Jadi memang sangat istimewa," lanjutnya.CEO Solutee.Id Arief Hidayat Thamrin juga memberikan apresiasinya atas penyelenggaraan Prominent Award 2023. Ia pun mengungkapkan sejumlah harapan dan juga menjelaskan mengenai penghargaan-penghargaan yang disematkan kepada para perusahaan.Penghargaan Prominent Awards terdiri atas tiga klaster, yaitu pertama, Prestasi CSR (Corporate Social Responsibility), diharapkan menjadi inspirasi dan motivasi agar semakin banyak korporasi dan para filantropi melakukan social capital investment. Dengan demikian diharapkan korporasi dan pengusaha dapat memberi dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat.Penghargaan bidang CSR diterima oleh Tahir Foundation terbaik dalam hal philanthropy dan kesehatan. Tanoto Foundation, terbaik dalam kategori Human Capital Development. Pertamina Foundation juga layak jadi inspirasi, karena terbaik dalam kategori Community Empowerment. PT Freeport Indonesia, menerima award dalam kategori Holistic Community Development. PT PLN (Persero) juga diberi apresiasi terbaik di kategori Community Involvement and Development dengan kegiatan CSR yang menjangkau 327.942 penerima manfaat dan membuka 18 ribu lapangan kerja.Kedua, klaster Emiten yang fokus pada dua bidang saja, yaitu perbankan dan konsumer sebagai bidang strategis penggerak ekonomi. Beberapa emiten yang ikut acara ini mempunyai total market cap sekitar Rp1.237 triliun, dan mencatat kinerja laba serta prestasi signifikan lain yang layak diapresiasi dengan Prominent Awards.Bank BCA meraih award Bank buku 4 terbaik dalam Stock Market Valuation. Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi Bank Syariah terbaik di Indonesia dan Bank Syariah peringkat ke 14 terbaik di dunia. Sedangkan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjadi Bank buku 3 terbaik dalam penyaluran kredit property. Selain itu, ada PT Mayora Indah Tbk, meraih pengharaan sebagai perusahaan consumer goods terbaik di Indonesia. Mayora merupakan pengiklan terbesar di Indonesia, produknya sudah di ekspor ke 90 negara dan mencatat kenaikan laba 64,4 persen pada tahun buku 2022.Prominent Awards klaster ketiga adalah untuk BUMN. Ada beberapa prestasi siginifikan yang dicatat, antara lain dalam hal kontribusi finansial untuk negara. Bentuknya berupa setoran dividen, pajak, PNBP dan belanja barang TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri). Prestasi signifikan berupa setoran dana dividen ke kas negara sejumlah Rp 22,256 triliun, disetorkan enam BUMN yang ikut acara ini. Jumlah ini setara dengan 28 persen dari total Rp80 triliun setoran dividen BUMN ke kas negara.Adapun enam BUMN yang berkontribusi untuk kas negara dan menerima Prominent Awards, yaitu PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT PLN (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bio Farma (Persero).Selain prestasi setoran ke kas negara, ada juga program transformasi yang sukses dilakukan beberapa BUMN. Hasil dari transformasi ini berdampak pada kinerja keuangan yang meningkat. Bahkan, ada beberapa BUMN mencatatkan Kinerja Keuangan terbaik sepanjang sejarah berdirinya, antara lain PT PLN (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia, dan PT Pertamina (Persero).Keberhasilan dalam transformasi banyak berdampak pada efisiensi dan kinerja manajemen yang meningkat. Terkait suksesnya Transformasi ini ada beberapa BUMN yang mendapat Prominent Awards, yaitu PT PLN (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Pos Indonesia (Persero).Prestasi lain yang sesuai tema tahun ini, yaitu Bangga Indonesia, dipersembahkan oleh beberapa BUMN yang mempunyai prestasi di tingkat dunia sebagai global player. Mereka adalah PT Bio Farma (Persero) merupakan market leader 70 persen pasar vaksin polio di dunia. PT PAL Indonesia, sebagai produsen kapal niaga, kapal perang dan alutista berkelas dunia yang produknya di ekspor ke berbagai negara. PT Pertamina (Persero) juga meraih prestasi yang membanggakan, sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk peringkat ke 223 dalam Fortune Global 500. Hal ini seiring dengan kinerja laba dan kontribusi ke kas negara dari Pertamina yang terus meningkat.Prominent Awards diharapkan menjadi ajang bergengsi yang dapat menjadi berita positif, memberi inspirasi, motivasi dan apresiasi atas prestasi yang signifikan. Kinerja dari para eksekutif pengelola korporasi yang layak disebut sebagai pejuang ekonomi, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat dan kemajuan bangsa.