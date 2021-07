Sri Mulyani: Perubahan ke Emisi Ramah Lingkungan Tidak Bisa Langsung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, perubahan dari emisi karbon menjadi yang lebih ramah lingkungan tidak bisa serta merta dilakukan. Pasalnya ada banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam mengalihkan ke zero emission Ia mencontohkan, salah satu perubahan dari emisi karbon ke emisi yang ramah lingkungan adalah kendaraan listrik. Namun dengan mahalnya harga mobil listrik tidak mungkin semua orang langsung beralih dari mobil yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM)."Kan enggak bisa serta merta. Kalau orang income per capita masih rendah menghadapi harga mobil listrik yang mahal, you can't afford," kata dia dalam Indonesia Green Summit 2021, Selasa, 27 Juli 2021.Sri Mulyani menambahkan, transisi dan transformasi kepada low energy zero emission ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Pasalnya negara lain seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok pun menghadapi hal serupa."Dalam hal ini enggak bisa suddenly tomorrow dimatikan, enggak lah, mereka akan mencari. Kita juga sama untuk men-deliver climate change commitment ini semua negara memang harus berpartisipasi," ungkapnya.Menurut dia, semua negara perlu berkontribusi untuk menangani masalah ini sama seperti menangani pandemi. Sebab tidak ada satu negara yang tidak terdampak masalah perubahan iklim sehingga semuanya diharuskan untuk saling mendukung."Karena semua tahu, mau negara maju atau negara berkembang semua akan terkena dampaknya. Sama seperti pandemi ini enggak ada yang membedakan negara kaya, negara miskin, semuanya kena aja. Jadi pandemi ini memberikan suatu ilustrasi nyata," pungkas dia.(DEV)