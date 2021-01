Awal Tahun, PGN Alirkan Gas Perdana ke Industri Komersial di Tiga Kota

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk ( PGN ) menambah pelanggan di sektor industri logam dan komponen otomotif di Pasuruan di awal 2021. Salah satunya ke PT Trikasa Jaya Logam,yang berlokasi di Kawasan Industri dan Pergudangan Jatim Depo Estate.Selain di Pasuruan, gas industri juga disalurkan pada tiga pelanggan kecil yang berada di area Bogor dan Cirebon. Area Head PGN Pasuruan Makki Nuruddin mengatakan PT Trikasa termasuk merupakan pelanggan komersial industri pertama PGN Pasuruan yang dialiri gas perdana di awal 2021.Estimasi pemakaian awal sekitar 100 ribu meter kubik (m3) per bulan dan pada tahun keempat bisa mencapai 250 ribu m3 per bulan."Dengan memakai gas PGN, semoga produktivitas dan daya saing PT Trikasa bisa selalu terjaga kondusif dengan adanya bahan bakar yang terus mengalir 24 jam dan gas bumi PGN dapat andil membantu PT Trikasa merealisasikan target," ujar Makki dalam keterangan resmi, Rabu, 27 Januari 2021.PT Trikasa Jaya Logam dengan produk merek dagang Trivalum merupakan satu Group dengan PT Inkasa Jaya Aluminium. Pada akhir 2020, PT Inkasa Jaya Alumunium Plant 2 dan PT Inkasa Jaya Alumunium Plant 3 telah terlebih dahulu menggunakan gas bumi PGN dengan estimasi pemakaian masing-masing sebesar 50 ribu m3 per bulan."(Alasan memakai gas PGN) karena lebih bersih pembakarannya, sehingga ramah lingkungan. Pasokan yang pasti dan terpercaya. Kami punya pengalaman yang mengesankan dengan kinerja PGN," imbuh Direktur Operasional PT Trikasa Nurkolish.PT Trikasa memproduksi aluminium billet for extrusion dan Ingot Adsc-12 untuk otomotif. Bukan hanya dikenal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, tetapi juga sudah tembus di pasar area Surabaya dan Jakarta."Target produksi kami di tahun-tahun awal sebesar 1.000 metrik ton per bulan termasuk memenuhi kebutuhan ekspor ke Tiongkok untuk produk Ingot Adc-12," imbuh Nurkolish.Di wilayah Pasuruan, saat ini pelanggan industri PGN telah mencapai 118 industri. Dengan penggunaan gas bumi sebagai bahan bakar produksi, pelanggan industri di Pasuruan maupun Jawa Timur dapat meningkatkan efisiensi produksi, sehingga daya saing produknya bisa semakin meningkat.PGN terus berupaya untuk melaksanakan ekspansi pemanfaatan gas bumi di wilayah Pasuruan, agar seluruh segmen masyarakat Sidoarjo bisa merasakan manfaat gas bumi."Pada semester pertama 2021, kami menargetkan untuk ekspansi sebanyak empat pelanggan industri komersial baru di wilayah Pasuruan," tutur Makki.Selain itu, PGN menargetkan dapat menambah pelanggan komersial industri di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cilegon, Surabaya, Batam, dan Dumai.Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menambahkan ekspansi pemanfaatan gas bumi untuk industri umum termasuk dalam program strategis Subholding Gas Sapta PGN yang mulai digerakkan pada 2021.Sepanjang 2020, tercatat PGN menambah 85 pelanggan baru kawasan industri dengan total volume kurang lebih 16,8 british thermal unit per day (BBTUD) dan 217 pelanggan kecil di 18 wilayah.Pelanggan industri baru tersebut bergerak di berbagai sektor seperti logam dasar, logam fabrikasi, keramik, makanan, kimia, tekstil, kertas, kayu, dan lain-lain. Sedangkan pelanggan kecil didominasi oleh UMKM, rumah makan, dan kafe."Potensi pemanfaatan gas bumi masih luas di berbagai wilayah, sehingga hal ini mendorong Subholding Gas untuk pemanfaatan gas bumi secara masif dan terus-menerus di skala nasional. Tentunya, PGN juga berupaya memperluas pembangunan infrastruktur gas bumi agar layanan gas bumi bisa menjangkau berbagai titik-titik pusat perekonomian," jelas Rachmat.(Des)