Mayoritas Harga Bahan Pokok Sudah Turun, Tapi Daging Ayam dan Telur Masih Tinggi

Berdasarkan pantauan berikut rincian rata-rata harga pangan:

Salatiga: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan masih ada beberapa harga komoditas pangan yang di atas harga acuan pemerintah, seperti daging ayam dan telur.Namun ia pun bersyukur karena mayoritas harga bahan pokok saat ini sudah cenderung turun, khususnya di pasar-pasar Jawa Tengah."Harga telur sudah turun tapi masih agak tinggi, masih Rp31 ribu per kg. Sementara daging ayam sudah Rp38 ribu per kg, harga komoditas yang lain masih sesuai standar,” kata Zulkfili saat meninjau Pasar Baluran, Salatiga, Jawa Tengah, Jumat, 14 Juli 2023.Zulkifli mengungkapkan, harga cabai masih terlalu murah. Salah satunya disebabkan suplai yang berlebihan dan permintaan yang berkurang."Kalau harga di pasar sekitar Rp20 ribu per kg, artinya harga beli di petani sekitar Rp10 ribu per kg. Petaninya rugi, bisa bangkrut. Harusnya harga cabai di kisaran Rp40 ribu per kg. Sementara harga di pasar berkisar Rp20 ribu per kg," tuturnya.Zulkifli berharap, ke depan para petani dapat memanfaatkan teknologi untuk mengolah cabai agar dapat bertahan lebih lama."Jalan keluarnya nanti kita berikan teknologi agar cabai dapat diproses menjadi cabai kering dan produk lainnya," ujarnya.Beras medium: Rp11.500 per kg.Beras premium: Rp12.500 per kg.Gula pasir: Rp14.000 per kg.Minyak goreng curah: Rp14 ribu per liter.Minyak goreng MinyaKita: Rp14 ribu per liter.Minyak goreng kemasan premium: Rp17 ribu per liter.Daging sapi: Rp117.500 per kg.Bawang merah: Rp35.500 per kg.Kedelai: Rp14.500 per kg.Tepung terigu: Rp11 ribu per kg.Cabai merah besar: Rp35 ribu per kg.Cabai rawit merah: Rp15 ribu per kg.Bawang putih kating: Rp38 ribu per kg.Bawang putih honan Rp37 ribu per kg.