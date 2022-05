Kunjungi 3 Proyek PTPP, Andi Gani Sebut Progres Pengerjaan Berjalan Baik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP Andi Gani Nena Wea melakukan kunjungan kerja ke tiga lokasi proyek yang berada di Jakarta. Dalam kunjungannya, ia menyebut bahwa progres proyek tersebut berjalan baik.Adapun tiga lokasi proyek yang kunjungi yaitu pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi yang berlokasi di Jakarta Barat, pembangunan Gedung Utama Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan, dan penataan area dan renovasi Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur.Dalam kunjungan tersebut, Andi Gani didampingi Anggota Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen PTPP lainnya. Kunjungan kerja pertama dilakukan ke proyek pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi yang berlokasi di Jakarta Barat.Andi Gani mengatakan, proyek pembangunan Gedung IT Mandiri ditargetkan selesai Desember 2023 dengan durasi masa pemeliharaan selama 12 bulan. Proyek yang dimiliki PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp820 miliar."Sampai dengan awal Mei 2022, progress pembangunan proyek Gedung Mandiri IT Bumi Slipi telah mencapai 3,43 persen," ujar Andi Gani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 12 Mei 2022.Gedung IT Mandiri, kata Andi Gani, ditargetkan untuk memenuhi standar green building yang disertifikasi oleh lembaga Green Building Council Indonesia (GBCI) dengan peringkat Gold. Lingkup pekerjaan pembangunan proyek tersebut antara lain pekerjaan design development & perizinan, pekerjaan struktur, pekerjaan landscape, pekerjaan arsitektur dan interior, pekerjaan Mechanical Electrical Plumbing (MEP) dan penyambungan, serta lainnya.Proyek IT Mandiri Bumi Slipi dibangun di atas lahan seluas 11.303 meter persegi, direncanakan dibangun setinggi 32 lantai dengan luas total bangunan 70.028 meter persegi. Proyek pembangunan ini dikerjakan secara KSO oleh PTPP dan Arkonin dengan menggunakan metode Design & Build.Usai melakukan kunjungan ke proyek pembangunan Gedung IT Mandiri Bumi Slipi, Dewan Komisaris dan Manajemen PTPP kemudian meninjau proyek pembangunan Gedung Utama Kejaksaan Agung dengan nilai kontrak sebesar Rp549 miliar. Proyek yang memiliki luas bangunan 43.669 meter persegi dan ditargetkan rampung pada akhir 2022.Lingkup pekerjaan proyek tersebut antara lain pekerjaan perijinan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, dan lainnya. Andi Gani mengungkapkan, sampai dengan akhir April 2022, progress pembangunan Gedung Utama Kejaksaan Agung telah mencapai 57,98 persen, lebih cepat dari yang ditargetkan."Gedung Utama Kejaksaan Agung ini nantinya akan memiliki tiga tower dan dilengkapi dengan kaca anti peluru," jelasnya.Proyek terakhir yang dikunjungi oleh Dewan Komisaris dan Manajemen PTPP adalah penataan dan renovasi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang meliputi pekerjaan penataan area gerbang utama, renovasi gedung serbaguna Sasono Utomo, Langen Budoyo, dan Sasono Adiguno.Proyek penataan dan renovasi area di TMII ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir 2022 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Proyek yang dimiliki oleh Kementerian PUPR ini dikerjakan oleh KSO PTPP dan Arkonin dengan total luas bangunan 59.907 meter persegi. Sampai dengan awal Mei 2022, progres penataan dan renovasi tersebut telah mencapai 14,80 persen."Kami melihat ketiga proyek yang kami kunjungi ini memiliki progress yang berjalan dengan baik terutama di masa pandemi covid-19 ini," tegasnya.Ia mengharapkan ketiga proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Andi Gani juga mengharapkan agar ketiga proyek tersebut dapat terus meningkatkan inovasi di dalam setiap proses kegiatan pembangunan proyek."Tidak lupa agar tim proyek terus meningkatkan performance K3 di dalam setiap kegiatan. Pembangunan proyek Gedung IT Mandiri Bumi Slipi telah memiliki standar yang sangat tinggi sehingga dapat dijadikan contoh untuk dapat diterapkan di proyek-proyek lainnya," tutup Andi Gani.