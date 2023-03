Pos Indonesia Siap Bantu Pemerintah Tekan Laju Inflasi Melalui Penyaluran Bansos Pangan

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Pesero), Siti Choiriana (Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)





Transformasi Bisnis Pos Indonesia, Buang Kesan 'Old School'

Jakarta: Pemerintah berencana kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan kepada masyarakat kurang mampu untuk tiga bulan ke depan. Dasarnya adalah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi. Berbekal pengalaman dalam penyaluran bansos sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) siap membantu kelancaran pendistribusian penyaluran bansos.Rencana pemerintah menjalankan program bansos bahan pangan ini diperuntukkan bulan Maret hingga Mei 2023. Tujuannya untuk menjaga tingkat inflasi, dan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha di sektor pangan nasional. Bansos beras tersebut akan diberikan untuk 21.300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu berupa beras 10 kg setiap bulan.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan pemerintah akan melakukan langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri 2023."Pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama tiga bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam sedang diatur regulasinya. Akan diberikan untuk tiga bulan terutama kepada kelompok yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Ini diharapkan dalam tiga bulan ini bisa berjalan," kata Menko Airlangga.Hal serupa dituturkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, bahwa belanja pemerintah terus didorong untuk menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia. Pada 2022, misalnya, dana subsidi dan kompensasi energi melonjak dari Rp172 triliun menjadi Rp551 triliun.Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp. 476 triliun untuk perlindungan sosial yang dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara subsidi dan kompensasi energi tahun ini dianggarkan sebesar Rp. 339 triliun.Sekretaris Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menjelaskan rencana bantuan pemerintah khususnya beras.“Selain beras sebanyak 30 kilogram yang diperuntukkan bulan Maret hingga Mei, pemerintah juga akan memberikan bantuan telur dan daging ayam kepada 2,065 juta KPM. Pemerintah akan memanfaatkan data dari Kementerian Sosial untuk bantuan ini,” kata Sarwo Edhy.Pemerintah, lanjut Sarwo Edhy, telah menyiapkan anggaran untuk menyalurkan bantuan tersebut sebesar Rp7,8 triliun.Menanggapi dinamika dan keputusan pemerintah, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Pesero), Siti Choiriana, lugas mengatakan bahwa Pos Indonesia sangat siap menyukseskan program pemerintah menyalurkan bansos pangan kepada KPM.“Pemerintah punya program baru. Salah satunya program untuk menekan inflasi, pemerintah mengirim bantuan beras di Papua. Saat ini kami sedang running pendistribusian beras di Papua dalam rangka menekan inflasi. Dalam rangka menghadapi Ramadan pemerintah akan menyalurkan bantuan serupa. Dalam waktu dekat juga ada program pemerintah untuk menekan stunting dengan menyalurkan bahan makanan bergizi, berprotein tinggi misalnya ayam, telur, ikan. Kami sangat siap karena kami punya kemampuan luar biasa di dalam menyalurkan bantuan pemerintah,” kata Siti Choiriana yang akrab disapa Ana.Kesiapan Pos Indonesia ini tidak lepas dari pengalaman sebelumnya yang telah berulang kali digandeng pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya BLT BBM, Bansos Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).Ini semua menegaskan bahwa Pos Indonesia sudah menjadi mitra yang dipercaya kementerian dan lembaga negara, mulai dari Bapenas, Kemensos, Kemenaker, dan Bulog, khususnya dalam penyaluran bansos.“Saat pandemi, kami menyalurkan berbagai bantuan pemerintah untuk mempermudah situasi. Salah satunya, program bantuan beras yang kami salurkan kepada 20 juta KPM, juga Bantuan Sosial Tunai,” kata Ana.Pos Indonesia all out dalam menjalankan amanah menyalurkan bansos dengan menegrahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Pos Indonesia diketahui memiliki lebih dari 4.300 Kantorpos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga ke daerah 3T (terpencil, tertinggal, terdepan). Pos Indonesia juga melengkapi data penyaluran bansos by name dan by address berupa foto penerima, lokasi rumah penerima (geo tagging), serta kesiapan dashboard untuk memantau pendistribusian yang bisa diakses pemberi mandat secara realtime.“Kami menyiapkan lengkap dengan foto penerima, informasi tempatnya, berasnya. Benar-benar by name, by address. Dan ini hanya dimiliki oleh Pos Indonesia. Kami menyiapkan dashboard realtime untuk memantau distribusi bantuan,” ucap Ana.Pos Indonesia tercatat sebagai BUMN tertua di negeri ini. Tahun ini Pos Indonesia akan berusia 277 tahun. Sebagai perusahaan tertua, Pos Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan tentu saja modern seiring laju perkembangan zaman. Pos Indonesia tak ingin lagi berlabel ‘old school’ alias jadul.“Faktanya Pos Indonesia ini BUMN tertua, 276 tahun. Tahun ini akan menjadi 277 tahun. Semakin tua, kami harus semakin modern. Memberkan penguatan service sangat modern. Kami sudah sangat go digital,” tutur Ana.Seluruh lini bisnis Pos Indonesia terus lakukan transformasi dan berikut digitalisasi pada aspek kerja. Salah satunya di bisnis kurir dan logistik, yaitu dengan kehadiran aplikasi PosAja yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.“PosAja salah satu platform digital kurir kami. Bisa diakses 24 jam, dengan service yang sangat baik untuk pengiriman apapun baik domestik maupun internasional. Kami menghadirkan pelayanan yang sangat modern, sangat digital, harus kekinian, harus bisa menjawab tantangan ke depan bahwa customer tidak hanya milenial, namun juga gen Z. Aplikasi ini untuk semua kalangan. Sekali tekan, semua selesai, terkirim ke mana pun,” tegas Ana.Dengan transformasi besar-besaran dan inovasi yang tak henti dilakukan, Ana berharap Pos Indonesia akan memenangkan hati pelanggan dan terus digunakan oleh masyarakat Indonesia.“Kami berharap inovasi baru yang kami lakukan bisa diterima di hati customer. Kami harus memenangkan hati customer. Pos Indonesia sudah sangat modern pengelolaannya, sangat (mampu) men-deliver pelayanan yang orang lain tidak bisa lakukan karena coverage kami paling besar, seluruh Indonesia dan internasional. Jaringan kami di seluruh dunia. Kami ini member Universal Post Union di mana seluruh pos di dunia terintegrasi dalam menghadirkan pelayanan produk internasional yang bisa dipakai siapa pun,” ujarnya.Untuk memenangkan hati masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, Pos Indonesia juga menggandeng influencer Atta Halilintar. Harapannya, segala upaya yang ditempuh Pos Indonesia ini akan mampu mengubah paradigma ‘tua / jadul’ yang melekat pada Pos Indonesia.“Kami berharap masyarakat bisa back to Pos Indonesia, pakai kembali Pos Indonesia. Pos ini perusahaan paling lama, tapi kami juga paling proven karena melayani seluruh coverage area dengan kecepatan dan ketepatan yang baik. Terintegrasi dengan logistik yang baik. Kami juga punya aplikasi yang terintegrasi dengan payment service. Jadi, mari semuanya termasuk anak-anak muda gen Z pakai Pos Indonesia. Kami menggandeng Atta Halilintar supaya bisa men-deliver pesan kepada gen Z. Pakai PosAja yang pasti bisa melekat di hati gen Z,” ujar Ana.