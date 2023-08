Wamendag: Harga Bahan Pokok Tetap Kondusif

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dorong kemajuan UMKM daerah

Lubuklinggau: Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok (bapok) . Beberapa bapok mengalami fluktuasi harga, namun secara umum stabil."Hasil komunikasi dengan pedagang, memang harga telur dan bawang putih sempat naik. Hari ini kita cek langsung ke pedagang, harganya mengalami penurunan. Memang fluktuatif namun tetap kondusif," kata Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga saat meninjau Pasar Bukit Sulap di Kota Lubuklinggau, Sumatra Selatan, dikutip dari siaran pers, Senin, 7 Agustus 2023.Wamendag mengungkapkan, kerja sama yang baik antarsemua unsur di daerah dengan Kemendag dalam melakukan pemantauan dan kunjungan langsung ke pasar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok bapok bagi masyarakat."Hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan Wali Kota dan Kapolres, mulai dari beras, Minyakita, minyak curah, dan juga minyak kemasan, bawang putih, bawang merah, ayam, serta telur, harganya terpantau stabil. Stoknya juga lancar, aman, dan cukup karena kita menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok bapok," paparnya.Berdasarkan pantauan per 5 Agustus 2023, harga beras medium tercatat Rp11 ribu per kg, beras premium Rp13 ribu per kg, gula pasir Rp14 ribu per kg, minyak goreng curah Rp15 ribu per kg, minyak goreng Minyakita Rp14 ribu per liter, minyak goreng kemasan premium Rp18 ribu per liter.Kemudian daging sapi Rp130 ribu per kg, bawang merah Rp35 ribu per kg, tepung terigu Rp13 ribu per kg, cabai merah keriting Rp30 ribu per kg, cabai merah besar Rp30 ribu per kg, cabai rawit merah Rp30 ribu per kg, dan bawang putih honan Rp38 ribu per kg.Jerry juga berkesempatan melakukan kunjungan ke salah satu UMKM Lubuklinggau, yakni Aren Oleh Oleh Linggau dengan produk berupa makanan olahan berbahan dasar gula aren. Menurutnya, Kemendag akan mendukung kemajuan dan berpihak kepada pengembangan UMKM, mengingat UMKM merupakan salah satu pilar perdagangan."Oleh karena itu kami siap untuk membantu, memfasilitasi, dan bekerja sama serta bersinergi dengan seluruh unsur Pemerintah Kota Lubuklinggau dan pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau supaya pelaku UMKM mendapat dukungan, keberpihakan, dan mendapat akses dan bahkan ke depannya bisa menembus pasar mancanegara," jelasnya.Bagi pelaku UMKM yang ingin memasarkan produknya ke luar negeri, Kemendag memiliki program pelatihan siap ekspor dan akan memaksimalkan 46 perwakilan dagang di seluruh dunia."Nanti produk UMKM dari Lubuklinggau akan dikumpulkan untuk dikurasi dan dibantu untuk dicarikan pembeli di luar negeri. Kami di Kemendag banyak melakukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan ekspor, business matching, pendampingan, dan pengemasan. Semoga ini bisa menjadi salah satu yang dapat difasilitasi oleh Kemendag," tutupnya.