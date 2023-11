Pemanfaatan Teknologi 'Bungkam' Tantangan Industri Kelapa Sawit

Advertisement

Transformasi digital perkebunan sawit

Jakarta: PTPN Group terus bertransformasi menuju modernisasi industri perkebunan. Bidang perkebunan dan industri kelapa sawit yang selama ini dikelola secara konvensional, menjadi pacuan bagi perseroan menjadi pionior untuk bertransformasi menuju modernisasi dengan memanfaatkan teknologi digital.Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani menjelaskan, pemanfaatan teknologi menjawab salah satu tantangan industri kelapa sawit dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja perseroan secara terukur, tepat, cepat, dan akurat.Kondisi ini mengantar Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) melalui anak perusahaannya PT Perkebunan Nusantara V meraih tiga penghargaan dalam ajang Indonesia Digital Innovation and Achievement Award 2023.Penghargaan tersebut diraih PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) usai sukses melakukan transformasi melalui implementasi Internet of Things (IoT) guna mendukung digitalisasi secara menyeluruh selama empat tahun terakhir.Ketiga penghargaan yang diraih PTPN V adalah Best Overall Digital Innovation and Achievement 2023 dan Best Digital Technology and IoT Implementation 2023 In Agroindustry serta satu penghargaan dianugerahkan kepada Chief Executive Officer PTPN V Jatmiko Santosa untuk kategori Best CEO In Digital Innovation and Achievement of The Year 2023.Menurut Ghani, penghargaan yang diraih PTPN V tak lepas dari pemanfaatan internet of things dalam mendukung transformasi digital. Beragam inovasi yang dihasilkan tidak hanya ditempat sebagai suporter, melainkan sebagai driver kemajuan perusahaan.PTPN V dalam melakukan transformasi digital menggunakan penerapan Precision Farming guna mendukung pengelolaan perkebunan sawit, sehingga mampu melakukan cost control, production control, dan fraud control secara efektif dan efisien.CEO PTPN V Jatmiko Santosa memaparkan, dalam penerapan digitalisasi sejalan dengan pelaksanaan Corporate Strategy, yaitu dengan Reducing Cost dan Increasing Value sehingga terbentuk Value Innovation. Selain itu, PTPN V juga melakukan inovasi di bidang lainnya, misalnya dalam aspek administrasi, PTPN V menggunakan portal yang diberi nama E-Office PTPN V. Platform ini berfungsi untuk merubah semua sistem administrasi menjadi sistem digital, sekaligus paperless.Kemudian peran PTPN V sebagai katalisator ekonomi juga mendapat perhatian serius dalam implementasi transformasi digital. Bersama masyarakat, mitra dan pihak terkait PPTN V melanjutkan komitmennya untuk tetap tumbuh positif secara berkelanjutan."Digitalisasi merupakan bagian penting dalam transformasi PTPN V. Di sini ada perjuangan untuk menata dan mentransformasi budaya. Dari yang terfragmentasi menjadi terintegrasi. Dari yang serba manual menjadi terdigitalisasi, lebih cepat dan akurat," paparnya.PTPN V yang dinakhodai Jatmiko Santosa sejak 2019 lalu mengalami perubahan signifikan dengan berinovasi memanfaatkan digitalisasi sebagai akselerator transformasi. Peta jalan transformasi digital disusun sejak empat tahun lalu dan hingga kini perusahaan dalam fase integrasi penuh digital melalui program EPlantation dan ditargetkan rampung 2024.Hasilnya, perusahaan mampu meningkatkan kinerja secara signifikan yang dibuktikan dengan peningkatan efesiensi serta berhasil mencatatkan kinerja finansial tertinggi sepanjang sejarah selama tiga tahun berturut-turut.Hingga kini, berdasarkan penilaian INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) yang dilaksanakan Kementerian BUMN, PTPN V menjadi salah satu perusahaan kluster Perkebunan dengan kesiapan matang menuju digitalisasi era industri 4.0. Sejumlah inovasi IoT yang dihasilkan PTPN V dan menjadi acuan bagi berbagai anak perusahaan Holding Perkebunan seperti Millena (Mill Excelence Indicator) atau pemantau operasional pabrik berbasis sensorik, Intank Control atau pemantau penyimpanan crude palm oil (CPO) di tangki simpan secara real time.Selanjutnya, PTPN V juga memiliki Fleet Management sebagai alat untuk pelacak angkutan CPO dari pabrik menuju pelabuhan, FOSS Nir yang merupakan IoT untuk pemeriksaan kualitas CPO dan memantau kehilangan secara cepat. Kemudian terdapat Suplesi DAN, Autotec, serta terakhir Nusaklim yang merupakan pemantau cuaca di perkebunan secara tepat waktu."Alhamdulillah, PTPN V saat ini menjadi perusahaan dengan kesiapan digitalisasi yang tinggi. Ini semua tidak lepas dari komitmen insan PTPN V yang didukung pemegang saham untuk bertransformasi," ujar Jatmiko.Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023 merupakan ajang bergengsi yang dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berhasil melakukan inovasi terkait adopsi teknologi digital dalam memberikan layanan yang beragam sesuai dengan perkembangan zaman.Ketua Penyelenggara IDIA Awards 2022 Sukatna Panca Miharja mengatakan IoT penting diimplemantasikan perusahaan karena mampu memberikan peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas, peningkatan keamanan dan kenyamanan serta membuka jalan bagi inovasi berikutnya."Hal ini karena IoT mampu melakukan otomasi berbagai tugas dan proses. Perangkat IoT memiliki kemampuan mengumpulkan dan mengirimkan data secara real time, memungkinkan perusahaan/organisasi membuat keputusan berdasarkan informasi terakurat dan teraktual. PTPN V telah berhasil melakukannya dengan sangat advance," ujar Sukatna.