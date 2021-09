UOB Indonesia Tawarkan Bonus Progresif dari Tabungan dan Belanja

(ROS)

Jakarta: Saat ini, sebagian masyarakat masih menunda menggunakan dananya untuk berbelanja. Mereka mengantisipasi dampak jangka panjang keuangan selama belum ada kejelasan kapan berakhirnya pandemi covid-19.Merespons hal itu, UOB Indonesia mengembangkan sebuah produk bernama tabungan UOB One Account. Dikembangkannya produk ini dalam rangka membantu nasabah untuk mendapatkan bonus progresif dari tabungan dan pengeluaran mereka.Bonus bunga progresif yang dapat diperoleh selain suku bunga dasar tersebut berkisar antara 1,00 hingga 3,50 persen per tahun untuk tingkat saldo simpanan antara Rp25 juta hingga Rp500 juta. Hal ini membuat suku bunga kumulatif produk tabungan UOB One Account lebih tinggi dari tabungan standar atau rekening transaksional di Indonesia.Pemegang tabungan UOB One Account juga akan menikmati suku bunga yang lebih tinggi dalam rentang transaksi yang lebih luas. Nasabah juga dapat menikmati bonus tingkat pertama ketika melakukan satu dari empat transaksi yang diperlukan setiap bulan.Caranya, dengan membuka tabungan UOB One Account yang baru, menyetorkan dana segar minimal Rp250 ribu, membelanjakan minimal Rp1 juta setiap bulannya dengan kartu debit atau kredit UOB atau isi ulang e-wallet, atau melakukan dua pembayaran tagihan (minimal Rp100 ribu) melalui UOB Personal Internet Banking atau aplikasi seluler TMRW.Nasabah akan memperoleh bonus tingkat kedua ketika melakukan dua dari transaksi-transaksi tersebut setiap bulannya.Executive Director, Head of Personal Financial Services and Digital Bank, UOB Indonesia, Khoo Chock Seang mengatakan, pihaknya akan terus mengembangkan dan meningkatkan solusi progresif untuk membantu nasabah mencapai tujuan finansial dan gaya hidup mereka.Pengembangan UOB One Account dapat membantu nasabah untuk lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka untuk pengeluaran rumah tangga sehari-hari serta transaksi perbankan."Bahkan ketika lonjakan kasus covid-19 baru-baru ini mengurangi sentimen konsumsi dalam dua bulan terakhir. Nasabah kami dapat memaksimalkan tabungan UOB One Account yang telah kami kembangkan dan memperoleh bunga yang lebih tinggi hanya dengan menambah tabungan mereka, berbelanja dengan kartu debit UOB atau kartu kredit, dan mengelola keuangan mereka menggunakan layanan internet banking kami atau aplikasi seluler TMRW," kata Seang."Dengan mendorong penghematan dan pengeluaran yang bijak, kami dapat membantu nasabah berhemat dengan bijak dan efektif," ucapnya menambahkan.