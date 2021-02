Jadi Ujung Tombak Pelayanan, Call Center BUMN Diperkuat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) memperkuat layanan call center sebagai penghubung dengan pelanggan. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Putut Andriatno, menyebut layanan itu patut diperkuat karena merupakan ujung tombak."Sebagai BUMN di bidang energi yang bertugas melayani masyarakat, layanan pelanggan merupakan salah satu prioritas kami," ujar Putut melalui keterangan tertulis, Minggu, 28 Februari 2021.Pihaknya berupaya maksimal memperkuat layanan Pertamina Call Center (PCC) 135 sebagai saluran komunikasi dan layanan perusahaan kepada masyarakat. Putut mengatakan peningkatan layanan seiring meningkatnya tuntutan masyarakat dan permintaan atas produk dan layanan Pertamina."Oleh karena itu PCC 135 menjadi tulang punggung bagi saluran komunikasi dan layanan yang diberikan Pertamina kepada masyarakat,” kata Putut.Atas penguatan ini, pihaknya diganjar penghargaan dalam 15th Annual Global Contact Center World Asia Pacific Award. Pertamina menyabet 7 penghargaan Gold dari 7 kategori di tingkat regional pada akhir 2020.Putut mengatakan pihaknya mengalahkan ribuan peserta lain dari 80 negara dalam kontes tersebut. Pertamina diganjar Best Contact Center (Gold), Best Operational Manager (Gold), Best in Public Service (Gold), Best Supervisor (Gold), Best in Customer Service Professional (Gold), dan Best in Customer Service (Silver), dan Best Analyst (Silver)."Prestasi ini membuktikan bahwa kinerja dan kualitas layanan Pertamina Call Center (PCC) 135 telah diakui secara internasional. Capaian ini juga mendukung visi Pertamina ke depan untuk menjadi World Class National Energy Company dan masuk dalam posisi Top100 Fortune Global 500 di tahun 2026," kata dia.(ADN)