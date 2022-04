Peruri Kejar Profitabilitas Sekaligus Dorong Kesejahteraan Masyarakat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Peruri (Persero) berupaya mendorong kesejahteraan masyarakat disamping mengejar profitabilitas sebagai perusahaan. Upaya mencapai kedua target ini dilakukan melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang dilakukan oleh perusahaan BUMN tersebut.Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi mengatakan, program TJSL yang disusun Peruri sesuai dengan salah satu dari lima arahan strategis Kementerian BUMN yakni economic and social value for Indonesia, yaitu BUMN selain menjalankan tanggung jawab yang bernilai sosial, juga dituntut untuk memberikan kontribusi berupa nilai ekonomi bagi negara."Program TJSL Peruri memiliki empat pilar utama yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi serta pilar hukum dan tata kelola. Semua itu tidak hanya mendukung profitabilitas perusahaan namun juga mensejahterakan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan khususnya di wilayah Karawang," kata dia dalam keterangan resminya, Jumat, 1 April 2022.Selain itu, komitmen Peruri dalam mengimplementasikan TJSL juga tercantum di dalam misi perusahaan yaitu menyediakan produk sekuriti tertinggi dan layanan digital penjamin keaslian dengan memaksimalkan nilai tambah bagi negara, mitra, dan karyawan serta memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, kepada bangsa dan negara.Program TJSL yang selaras mendukung pertumbuhan bisnis ini membawa Peruri meraih penghargaan TOP CSR Awards 2022 kategori Bintang 4. Sementara Direktur Utama Peruri meraih penghargaan TOP Leader on CSR Commitment atas komitmennya dalam mendukung kelengkapan sistem, tata kelola dan keberhasilan implementasi TJSL di perusahaan.Adi menambahkan, Peruri memiliki lima program TJSL unggulan yaitu Program Renovasi Sekolah, Program Pembangunan Rumah Layak Huni, Program Beasiswa, Program Sarana Air Bersih, dan Program Mobil Ambulance pada 2021.Selain itu, ada satu Program Creating Shared Value (CSV) yakni Literasi Keuangan dan Digitalisasi UMKM. Program CSV ini adalah dalam rangka mendukung betumbuhnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Program ini berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan PaDi UMKM dalam pelaksanaannya."Kegiatan tersebut juga sebagai wadah pengenalan terhadap audiens terkait produk-produk Peruri salah satunya sebagai Core Business yaitu Produk Uang serta Produk Digital Solution. Adapun Produk Digital Solution yang dimaksud adalah Peruri Sign, Peruri Trust, dan Peruri Code," pungkas dia.