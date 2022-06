Jadi Stasiun Sentral, Penumpang di Stasiun Manggarai saat Hari Kerja Capai 5,6 Juta

(HUS)

Jakarta: VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mencatat tren pengguna di Stasiun Manggarai pada hari kerja dalam dua pekan terakhir mencapai 5,6 juta orang dengan rata-rata pengguna sebanyak 622.952 orang per hari. Adapun volume tertinggi penumpang terjadi pada 6 Juni lalu yang mencapai 640.286 orang."Sedangkan volume pengguna pada akhir minggu atau hari libur, berdasarkan data yang tercatat sebanyak 2,3 juta lebih orang atau rata-rata 462.249 orang per harinya, dengan volume tertinggi pada 4 Juni yaitu sejumlah 500.761 orang," kata Anne dalam keterangan resminya, Minggu 12 Juni 2022.Sementara itu, volume pengguna KRL yang transit di Stasiun Manggarai pada dua pekan terakhir rata-rata sebanyak 135 ribu-145 ribu orang. Jumlah pengguna transit tertinggi terjadi pada Senin, 6 Juni lalu sebanyak 144.855 orang.Sedangkan rata-rata volume per hari pengguna KRL yang naik di Stasiun Manggarai sebanyak 12.423 pengguna, dan rata-rata volume per hari pengguna yang turun sebanyak 12.858 pengguna.Dalam pelaksanaan switch over kelima (SO-5) Manggarai yang sudah berjalan pada dua pekan terakhir ini, KAI Commuter mengungkapkan terus melakukan evaluasi terkait peningkatan pelayanan pengguna KRL.Di antaranya mengoptimalisasi peron 8 sebagai peron tujuan ke Bekasi/Cikarang dan perluasan area flow pengguna sebagai pemisahan flow pengguna transit yang akan menuju jalur 8.Selanjutnya, mengoperasikan 1.054 perjalanan KRL per hari dan penambahan perjalanan KRL Feeder Tambahan pada jam sibuk pagi dan sore dengan relasi Manggarai-Angke/Kampung Bandan PP sebanyak 12 perjalanan untuk pagi hari dan enam perjalanan di sore hari, serta perjalanan KRL Feeder Tambahan Manggarai-Bekasi PP pada jam sore hari sebanyak empat perjalanan."Evaluasi perbaikan fasilitas-fasilitas pelayanan pengguna juga terus dilakukan. Perbaikan secara menyeluruh untuk fasilitas eskalator dan lift di Stasiun Manggarai yang kemarin sempat terkendala, sehingga saat ini seluruh fasilitas tersebut sudah kembali berfungsi normal," imbuhnya.