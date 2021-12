Rekam Jejak Darmawan Prasodjo: Ekonom, Politikus, hingga Dirut PLN

Pada 2012, ia kembali ke Indonesia dan memulai karir di beberapa perusahaan yaitu:

Direktur di Indonesia Center for Green Economy. Kepala Jurusan di Prodi Green Economy di Surya University (2012-2013). Co-chair Post 2015 Millennium Development Goals (2013-2014). Presiden Komisaris Amesti Energi Nusantara (2013-2014). Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan , Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Kantor Staf Presiden (2015-2019). Komisaris PLN (2018-2019).

Jakarta: Darmawan Prasodjo baru saja didapuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) menggantikan Zulkifli Zaini. Lantas bagaimana rekam jejak politikus yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Utama PLN ini?Pengalaman Darmawan di dunia energi dimulai sejak ia menjadi seorang ekonom yang menghabiskan lebih dari 15 tahun di Amerika Serikat (AS) untuk menempuh studi dan berkarier sebagai konsultan-peneliti di Texas A&M University dan Duke University.Mengutip laman resmi PLN, Senin, 6 Desember 2021, Darmawan meraih gelar Bachelor of Computer Science dari Texas A&M University pada 1994, Master of Computer Science dari Texas A&M University pada 2000 lalu. Ia juga menyelesaikan gelar Doktor Ekonomi Terapan, Ekonomi Sumber daya alam di Texas A&M University kolaborasi dengan Duke University 2011.Darmawan juga merupakan kader PDI Perjuangan dan menjadi tim pendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-JK, serta menjadi tim ahli pasangan Jokowi-JK yang bertugas memberikan masukan saat debat capres-cawapres pada Pilpres 2014.