Produk Lokal Mejeng di Paris Fashion Week Tuai Kritik, Ini Kata Sandiaga

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno buka suara mengenai kritikan tersebut. Dia mengatakan pemerintah akan mendukung setiap produk-produk lokal yang ingin mendunia. "Untuk produk produk ekonomi kreatif yang ingin mendunia, ingin go global, kita fasilitasi," tegas Sandiaga, dalam Channel Youtube Kemenparekraf, Selasa, 8 Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Bahkan, Sandiaga mengungkapkan, produk-produk lokal tersebut justru diminati oleh pasar Eropa. Itu sebabnya, pemerintah akan terus mendukung. "Ternyata produk Indonesia sangat diminati di Eropa dan terutama di Paris Fashion Week. Kita melihat banyak produk-produk ekonomi kreatif kita yang membuka 20 juta lapangan kerja ini hadir," ucapnya.

(ABD)

Jakarta: Euforia produk lokal berada dalam acara dunia Paris Fashion Week 2022 menjadi sorotan publik dan menuai kritikan. Pasalnya, merek-merek tersebut diketahui tidak masuk dalam bagian perhelatan, namun menyebutkan seakan-akan berada di Paris Fashion Week.Ia menjelaskan, pemerintah memiliki tugas dan fungsi untuk membuka ruang dan peluang agar semakin banyak produk lokal yang go global, sehingga kedepannya produk-produk tersebut lebih berkembang dan menjadi tatanan ekonomi baru usai pandemi dan membangkitkan ekonomi nasional.Sementara itu, Ketua Bakominfo Gekraf Ifan Seventeen angkat bicara melalui video Instagram @ifanseventeen. Dia bilang, di sekitaran ajang Paris Fashion Week dari Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) banyak sekali ajang-ajang fashion show. Melihat peluang tersebut, Gekraf dan Kemenparekraf mengajak produk lokal untuk berangkat ke Paris."Dan di tahun ini Gekraf juga Kemenparekraf itu mengajak merek-merek yang memang menurut kami kompeten untuk berangkat ke sana. Jadi merek-merek yang nondesain bisa berkolaborasi dengan para desainer untuk diberangkatkan ke sana," jelas Ifan.Ia menegaskan merek-merek tersebut bukan bagian Paris Fashion Week yang diselenggarakan FHCM. Mereka berada dalam acara Gekraf Paris Fashion Show during Paris Fashion Week. "Namun memang bukan di ajang Paris Fashion Week yang dari FHCM, that's why we name it Gekraf's Paris Fashion Show during Paris Fashion Week," pungkas Ifan.