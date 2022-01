Strategi E-commerce Perkuat Komitmen Pelayanan kepada Pelanggan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

Jakarta: E-commerce Blibli memperkuat komitmen pelayanan kepada pelanggan sebagai salah satu upaya dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Hasilnya, Blibli mendapat sejumlah apresiasi dalam ajang penghargaan The Best Contact Center Indonesia dan Contact Center Asia Pacific 2021.VP Customer Management Shanty Cantya mengatakan, deretan penghargaan ini menjadi bukti dari kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh Blibli. Untuk itu, Blibli mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang menjadi inspirasi dalam memaksimalkan layanan."Ini juga menjadi apresiasi bagi segenap tim customer service Blibli yang senantiasa siap melayani dengah hati. Penghargaan dan pencapaian ini merupakan tanggung jawab yang akan kami terus wujudkan dengan memberikan hanya yang terbaik bagi pelanggan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 1 Januari 2022.Ajang The Best Contact Center Indonesia adalah kompetisi contact center paling bergengsi di Tanah Air yang diselenggarakan secara tahunan oleh Indonesia Contact Center Association. Tahun ini, Top 5 dari The Best Contact Center Indonesia meliputi BCA, PLN, Bank Indonesia, Blibli, dan Coca-Cola.Sementara dalam keikutsertaannya yang pertama di CC-APAC 2021, Blibli meraih Gold Medal di kategori Best Technology Innovation. Diwakili oleh dua Blibli, yaitu Muhammad Fauzan Marantama Raharjo selaku Senior Workforce and Capacity Strategist Officer) dan Rheza Adipratama selaku Senior Lead Product Manager."Blibli pun merupakan satu-satunya e-commerce dalam daftar tersebut, sekaligus menjadikannya e-commerce dengan pelayanan pelanggan terbaik di The Best Contact Center Indonesia. Blibli dinilai mampu memaksimalkan integrasi data secara strategis untuk memahami pelanggan dengan lebih baik di tiap pelayanan yang diberikan," ungkapnya.Sederet keberhasilan merupakan apresiasi bagi segenap tim Blibli Loyalty Team Service (BLITS), satuan pelayanan pelanggan yang dimiliki Blibli. Setiap anggota BLITS selalu memberikan masukan yang membangun terhadap kemajuan pelayanan pelanggan, dan tentunya memberikan solusi yang tepat dan cepat dalam menjaga kepuasan pelanggan."Saat ini, layanan Customer Service 24/7 Blibli hadir di enam channel, yaitu live chat, email, telepon, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Jadi, pelanggan bisa bebas menanyakan spesifikasi produk, status pesanan, proses refund, hingga kendala pembayaran kapan pun dan di mana pun," pungkas dia.