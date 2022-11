Jelang Natal dan Tahun Baru Ketersediaan Bahan Pokok Dijamin Aman

(ANN)

Manado: Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menjamin ketersediaan bahan pokok dalam kondisi mencukupi menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. "Kami telah memantau ketersediaan dan pergerakan harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional, semua aman," katanya di Manado, Sulawesi Utara, dilansir Antara, Senin, 14 November 2022.Dia mencontohkan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Pasar Tondano, Kabupaten Minahasa dan Pasar Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, terpantau stabil, bahkan ada beberapa komoditas yang harganya lebih rendah dari minggu sebelumnya."Kami tadi lakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok dan harga di Pasar Tondano dan Pasar Ratahan. Salah satu yang kami pantau adalah ketersediaan beras Perum Bulog dan stok beras di kedua pasar tersedia. Beberapa pedagang menjual minyak goreng curah seharga Rp14 ribu per kg. Pemerintah menetapkan HET minyak goreng curah Rp15.500 per kg. Beberapa harga barang kebutuhan pokok bahkan ada yang mengalami penurunan seperti bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai keriting merah," ujarnya.Kementerian Perdagangan juga secara rutin melakukan pemantauan ketersediaan dan harga bahan pokok di seluruh pasar Indonesia.Pemantauan dilakukan untuk memastikan kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terpenuhi khususnya menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.Berdasarkan hasil pantauan, harga bahan pokok di Pasar Tondano, tercatat gula pasir curah Rp15 ribu per kg, minyak goreng Rp14 ribu per liter, tepung terigu Rp15 ribu per kg, daging sapi Rp130 ribu per kg, daging ayam broiler Rp33 ribu per kg, cabai rawit Rp40 ribu per kg, garam halus Rp10 ribu per kg, telur ayam broiler Rp30 ribu per kg, cabai merah keriting Rp15 ribu per kg, dan bawang bombai Rp24 ribu per kg.Di Pasar Ratahan, tercatat harga cabai rawit Rp40 ribu per kg, cabai keriting Rp20 ribu per kg, telur ayam ras Rp28 ribu per kg, tepung terigu protein sedang Rp14 ribu per kg, dan minyak goreng kemasan Rp15 ribu per liter.