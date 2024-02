Ini Alasan PalmCo Konsisten Terapkan ESG

Baca juga: PTPN IV PalmCo Bidik Revitalisasi 60 Ribu Ha Sawit Renta hingga 2026

(AHL)

Jakarta: PalmCo Regional 1 Medan terus menerapkan prinsip Environmental Sustanaibility and Governance (ESG), tata kelola lingkungan, sosial dan Perusahaan.Diharapkan, penerapan ini ke depannya menjadi trigger untuk meningkatkan kompetensi karyawan untuk added value bagi perusahaan.Maka dari itu, PalmCo Regional 1 Medan memberikan Most Valuable Planters (MVP) Award Tahun 2023 kepada karyawan pimpinan dan kebun/unit yang dianggap telah memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan."Pemberian MVP Award 2023 ini sebenarnya bukan hanya mempertimbangkan kinerja internal dari karyawan atau kebun dan unit semata, namun aspek peran dari karyawan dan unit/kebun tersebut," jelas Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PalmCo Regional 1 Medan, Christian Orchard, dalam keterangan resminya, Senin, 12 Februari 2024.Direktur SDM dan TI Head Office PalmCo Regional 1, Suhendri mengatakan, MVP Award adalah event bergensi dan menjadi bukti nyata perusahaan sangat mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan karyawan, unit dan kebun di 2023. Talent planters berada di level asisten hingga manajer/general manajer/kepala bagian.Ketua panitia MVP Award Yudi Cahyadi melaporkan ajang ini merupakan kegiatan tahunan sebagai bentuk apresiasi kepada para karyawan dan unit/kebun."Harapannya dapat meningkatkan motivasi seluruh karyawan khususnya para pimpinan sebagai perpanjangan tangan manajemen dalam pencapaian target perusahaan agar kinerja PTPN IV Regional 1 dan PalmCo terus tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik di 2024," kata Yudi.Adapun pada 2023 diberikan 31 kategori penghargaan untuk individu terbaik untuk juara I, II dan III tingkat regional di antaranya asisten afdeling terbaik, asisten personalia kebun terbaik, asisten tata usaha terbaik, asisten teknik terbaik, asisten quality assurance terbaik dan asisten pengolahan terbaik.Sebanyak 10 penghargaan unit terbaik juga diberikan untuk kebun dan PKS untuk juara I, II, III dan PPK terbaik, kebun dengan produktivitas kelapa sawit dan karet tertinggi, PKS dengan pencapaian rendemen tertinggi serta penghargaan bagi tiga tim pemenang diamond dan platinum pada ajang Temu Karya Mutu Produktivitas Nasional (TKMPN) 2023.MVP Award yang dilaksanakan pada Rabu, 7 Februari 2024 dihadiri oleh Direktur SDM PalmCo dan TI Head Office PalmCo Regional 1 Suhendri, Region Head 1 Ahmad Gusmar Harahap, SEVP Operation I Yudi Cahyadi, SEVP Operation II Tengku Rinel, seluruh general manajer, kepala bagian, pengawas wilayah, manajer dan seluruh karyawan pimpinan yang berjumlah lebih dari 805 undangan dari unit/kebun/distrik PalmCo Regional 1.