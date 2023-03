Subsidi Motor Listrik Bisa Hemat Pengeluaran Rumah Tangga Lho!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Butuh dukungan kebijakan secara holistik

Jakarta: Kebijakan fiskal terkait subsidi kendaraan elektrik atau electric vehicle (EV) dari pemerintah berpotensi menghemat pengeluaran rumah tangga masyarakat penggunanya.Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan, motor listrik akan jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan motor jenis bahan bakar minyak (BBM) biasa."Sudah banyak, hitung-hitungan yang menunjukkan bahwa motor listrik jauh lebih hemat dari motor biasa. Ini kebijakan bagus untuk masyarakat. Pengeluaran BBM bisa ditekan untuk penggunaan lain," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Maret 2023.Kebijakan tersebut, lanjut Abra, juga mampu memberikan efek positif terhadap serapan listrik masyarakat. "Pasalnya sampai pada 2022 energi listrik oversupply tujuh gigawatt (GW)," papar dia.Jika dihitung pemakaian 2,2 KWh per hari untuk 250 ribu kendaraan bermotor listrik , akan memperoleh hasil sekitar 165 MWh listrik per tahun yang akan terserap. "Itu dihitung pemakaian rutin motor listrik rata-rata 25 hari," jelas Abra.Namun demikian, tambah Abra, sangat diperlukan kebijakan holistik untuk menunjang keberhasilan program tersebut. "Harus ada kebijakan nonfiskal yang menyertai itu," tegasnya."Misalnya dengan penjaminan kualitas baterai, peningkatan jumlah SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) , hingga penyediaan keistimewaan parkir motor listrik di sejumlah tempat," tambah Abra.Kebijakan tersebut, paparnya, harus diberikan kepada golongan masyarakat yang tepat. "Jangan sampai itu menjadi kebijakan ompong atau justru tidak terserap," katanya.Dengan adanya perpaduan instrumen kebijakan fiskal dan nonfiskal tersebut, paparnya, muncul keyakinan bahwa negara hadir dalam mengurangi emisi karbon karbon guna mencapai Net Zero Emission pada 2060.