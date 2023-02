Harga BBM Berubah! Ini Harga BBM di Pertamina, Shell, Vivo, dan BP-AKR Per 1 Februari 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tanah Air membuat perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai Rabu, 1 Februari 2023. Banyak jenis BBM di empat SPBU di Indonesia, terutama di ibu kota DKI Jakarta mengalami kenaikan.SPBU Pertamina salah satunya. Dilansir dari laman resmi Pertamina, myertamina.id, ada dua jenis BBM nonsubsidi yang mengalami kenaikan harga, yakni Pertamax Turbo dan Pertamina Dex.Untuk di Jakarta, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo menjadi Rp14.850 per liter. Naik Rp800 dari harga sebelumnya. Sementara itu, Pertamina Dex naik Rp100 alias menjadi Rp16.850 per liter.Namun, ada empat tiga jenis BBM yang tidak mengalami kenaikan harga, yaitu Pertamax, Pertalite, Biosolar, dan Dexlite. Pertamax masih berada di angka Rp13.900 per liter, Pertalite tetap berada pada harga Rp10.000 per liter, Biosolar masih di angka Rp6.800 per liter, dan Dexlite senilai Rp16.150 per liter.Perubahan harga BBM juga terjadi di SPBU Shell . Setidaknya ada empat jenis BBM yang mengalami kenaikan harga seperti Shell Super, shell V-Power, Shell V-Power Diesel dan Shell V-power Nitro+. Sementara Shell Diesel Ekstra tidak mengalami penyesuaian harga.Shell Super naik menjadi Rp13.950 per liter. Sebelumnya, jenis BBM ini dijual senilai Rp13.030 per liter pada Januari 2023. Kemudian, Shell V-Power menjadi Rp14.620 per liter, naik Rp810.Sementara itu, Shell V-Power Diesel naik Rp90 dan menjadi Rp16.980 per liter. Adapun Shell V-Power Nitro+ naik dari Rp 14.180 menjadi Rp 14.980 per liter.Kenaikan harga BBM juga diberlakukan di SPBU VIVO . Dimulai dari jenis Revvo 90 (Rp13.710 per liter), Revvo 92 (Rp13.800), dan Revvo 95 (Rp14.470 per liter).Sementara itu, mengacu harga di laman bp.com SPBU BP AKR juga menaikkan harga BBM-nya yaitu BP 90, BP 92, dan BP Ultimate. Sementara untuk BP Diesel mengalami penurunan harga.Berikut daftar harga BBM di empat SPBU Indonesia pada 1 Februari 2023:Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.850 naik dari sebelumnya Rp14.050 per liter.Pertamina Dex (CN 53): Rp16.850 naik dari sebelumnya Rp16.750 per liter.Pertamax (RON 92): Rp12.800 per liter (tetap).Pertalite (Ron 90): Rp10.000 per liter (tetap).Dexlite (CN 51): Rp16.150 per liter (tetap).Bio Solar: Rp6.800 per liter (tetap).Shell Super (RON 92): Rp13.950 naik dari sebelumnya Rp13.030 per liter.Shell V-Power (RON 95): Rp14.620 naik dari sebelumnya Rp13.810 per liter.Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp16.980 naik dari sebelumnya Rp16.890 per liter.Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp14.980 naik dari sebelumnya Rp14.180 per liter.BP 90 (RON 90): Rp13.860 naik dari sebelumnya Rp12.940 per liter.BP 92 (RON 92): Rp13.950 dari sebelumnya Rp13.030 per liter.BP Ultimate: Rp14.620 naik dari sebelumnya Rp13.910 per liter.BP Diesel: Rp16.260 turun dari sebelumnya Rp16.301 per liter.Revvo 90 (Ron 90): Rp13.710 per liter naik dari sebelumnya Rp11.800 per liter.Revvo 92 (Ron 92): Rp13.800 per liter naik dari sebelumya Rp12.800 per literRevvo 95 (Ron 95): Rp14.470 per liter.naik dari sebelumya Rp13.600 per liter.