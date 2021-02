Terpopuler Ekonomi: Insentif PPnBM Mobil, Kurs Rupiah, hingga Kendaraan Listrik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aksi pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia menarik perhatian pembaca kanal ekonomi Medcom.id. Salah satu aksi yang menarik adalah adanya insentif potongan PPnBM terhadap industri kendaraan roda empat yang dilakukan secara bertahap.Selain itu yang menjadi perhatian pembaca lainnya adalah topik mengenai, pergerakan rupiah, aksi Pertamina kembangkan ekosistem baterai, serta kawasan industri yang sudah siap membantu kembangkan kendaraan listrik. Berikut lima berita terpopuler pada Sabtu, 13 Februari 2021:Pemerintah berencana memberikan insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor. Insentif yang diberikan ini diharapkan mendorong konsumsi rumah tangga sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi.Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal jika tujuan kebijakan tersebut untuk mendongkrak penjualan mobil. Pasalnya, mobilitas penduduk saat ini masih rendah sehingga prioritas belanja masyarakat bukan untuk membeli mobil baru.Baca berita selengkapnya di sini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan di sepanjang pekan ini terpantau fluktuatif. Mata uang Garuda sempat menembus level Rp13 ribu per USD, namun kembali terpental ke posisi Rp14 ribu per USD di tengah rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus di sepanjang 2020.Mengutip Jisdor Bank Indonesia, Sabtu, 13 Februari 2021, nilai tukar rupiah pada awal pekan atau tepatnya Senin, 8 Feruari, berada di posisi Rp14 ribu per USD. Lalu pada Selasa, 9 Februari, bergerak stabil di posisi Rp14 ribu per USD. Kemudian pada Rabu, 10 Februari, mata uang Garuda menguat ke level Rp13.989 per USD.Baca berita selengkapnya di sini. PT Pertamina (Persero) siap mengembangkan ekosistem Electric Vehicle (EV) di Indonesia dengan mempercepat pembangunan EV Battery bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Holding (IBH).Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan BUMN akan menjalankan tujuh tahapan penting, yakni mining, refining, precursor plant, cathode plant, battery cell, battery pack, dan recycling.Baca berita selengkapnya di sini. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menjanjikan penurunan harga kendaraan seiring diskon pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM). Pengusaha masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) dari relaksasi tersebut."Kami menunggu juklak/juknisnya agar lebih jelas dan para agen pemegang merek (APM) dapat mempersiapkan diri menjelang 1 Maret 2021," kata Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto dikutip dari Mediaindonesia.com, Sabtu, 13 Februari.Baca berita selengkapnya di sini. Director Industrial & Logistics Services Colliers International Indonesia Rivan Munansa menilai kawasan industri di daerah harus siap menerima kehadiran kendaraan listrik lantaran potensi pengembangan yang begitu besar."Masuknya industri-industri baru seperti kendaraan listrik dan baterai menunjukkan peluang besar bagi kawasan industri di Indonesia untuk menyambut berbagai jenis industri lainnya," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Februari 2021.Baca berita selengkapnya di sini. (SAW)