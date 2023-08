Jasa Marga Berhasil Pertahankan Pangsa Pasar Jalan Tol

baca juga: Volume Lalu Lintas Tol Jabodetabek dan Jawa Barat Naik





Jakarta: PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) berhasil mempertahankan kinerja positif sepanjang semester I tahun 2023. Jasa Marga membukukan laba bersih Rp1,15 triliun, meningkat 56,3 persen jika dibandingkan dengan semester I tahun lalu.Dikutip dari laman BUMN, Sabtu, 26 Agustus 2023, peningkatan kinerja positif juga tercermin dari pencapaian pendapatan usaha sebesar Rp6,98 triliun atau tumbuh 4,9 persen yang merupakan kontribusi dari kinerja pendapatan tol sebesar Rp6,13 triliun yang meningkat 1 persen dari semester I Tahun 2022, serta kontribusi kinerja pendapatan usaha lain sebesar Rp848,92 miliar atau naik 47,2 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.Sepanjang semester I tahun ini, Jasa Marga mencatat peningkatan lalu lintas harian rata-rata (LHR) di jalan tol Jasa Marga Group. Pada periode Januari s.d Juni 2023, realisasi LHR di jalan tol Jasa Marga Group mencapai 3,23 juta kendaraan setiap harinya, meningkat sebesar 6 persen dibandingkan LHR pada periode yang sama tahun lalu.Hingga semester I 2023, Jasa Marga masih memegang posisi market leader di industri jalan tol dengan total panjang jalan tol Jasa Marga Group yang telah beroperasi sepanjang 1.260 KM yang merepresentasikan 49 persen jalan tol beroperasi di seluruh Indonesia.Sementara itu, total konsesi jalan tol yang dimiliki di periode yang sama adalah 1.736 KM di seluruh Indonesia. Jumlah konsesi ini termasuk penambahan konsesi terbaru yang diperoleh Jasa Marga yaitu Jalan Tol Akses Patimban sepanjang 37,05 KM yang dikelola oleh PT Jasamarga Akses Patimban (JAP).Dalam mengelola proyek jalan tol baru yang ditargetkan selesai secara bertahap pada periode 2022-2025, Jasa Marga berkomitmen untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dengan seoptimal mungkin, tetap mengendalikan aktivitas konstruksi jalan tol secara bertahap.Saat ini, Jasa Marga memiliki beberapa proyek yang tengah berjalan yaitu, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-Yogyakarta- NYIA Kulonprogo, dan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.Di lini usaha lain, Jasa Marga melalui anak usahanya yakni PT Marga Sarana Jabar (MSJ), PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dan PT Jasamarga Related Business (JMRB), menjalin kerja sama dengan PT Olympic Bangun Persada dalam pengembangan koridor jalan tol dan properti di kawasan One Central Business Disrict (OCBD) Bogor.Kerja sama ini dikukuhkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh PT MSJ, PT JMTO dan PT JMRB dengan PT Olympic Bangun Persada.Tidak hanya itu, PT JMTO dan PT JMRB juga berkolaborasi untuk menyerahkan bantuan sekaligus piloting GetPay, yang merupakan produk ekosistem pembayaran digital, khususnya fitur Point of Sales & Take and Go kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kampoeng UMKM Rest Area Travoy Km 88 B Jalan Tol Cipularang.Fitur ini dapat digunakan para pelaku usaha untuk mempermudah proses pencatatan pendapatan dan pemesanan secara real time sehingga efektif, hemat, dan dapat memberikan nilai tambah untuk UMKM.JMTO juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Universitas Katolik Parahyangan Bandung (UNPAR) dalam mengimplementasikan pengelolaan parkir nirsentuh berbasis Radio Frequency Identification (RFID) dan didukung dengan Dashboard pelaporan transaksi dan pendapatan parkir secara real time di Area Kampus UNPAR.