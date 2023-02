Indonesia Urutan 3 Negara dengan NIM Perbankan Terbesar di G20

baca juga: Jokowi Bilang Marjin Bunga Bersih Perbankan Indonesia Gede-Gede, Ternyata Ini Fungsinya

Jakarta: Presiden Joko Widodo menyentil marjin Bunga Bersih atau Net Interest Margin (NIM) perbankan di Indonesia yang sebesar 4,4 persen saat ini. Menurut Jokowi, NIM bank di Indonesia mungkin yang tertinggi di dunia.Dengan NIM sebesar itu maka Presiden Joko Widodo mengingatkan agar bank mau mendanai proyek-proyek Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) dan tidak mengambil keuntungan semata dengan mendanai kreditur jumbo.Namun dalam penelusuran Medcom.id, NIM perbankan di beberapa negara masih di atas Indonesia untuk negara anggota di G20.Medcom merangkum sepuluh negara dengan NIM terbesar di G20 berdasarkan data dari theglobaleconomy.com selama kurun waktu 2000 sampai 2021 serta sumber lainnya. Berikut ringkasannya:Argentina merupakan negara dengan NIM terbesar di antara negara G20. NIM negara asal Diego Maradona itu sebesar 10,44 persen. Argentina memiliki pendapatan per kapita sebesar USD10.729 pada 2021. Argentina memiliki 62 bank dengan 13 di antaranya bank milik pemerintah dan 49 lainnya bank swasta.Meksiko merupakan negara dengan NIM terbesar kedua di G20 dengan angka sebesar 5,67 persen. Meksiko memiliki pendapatan per kapita sebesar USD9.962. Meksiko memiliki 48 bank dengan tujuh dari di antaranya mengontrol 78 persen market share dalam aset perbankan.Indonesia yang berada di urutan tiga memiliki NIM sebesar 5,06 persen. Indonesia memiliki pendapatan per kapita sebesar USD 4.361. Indonesia memiliki 107 bank komersial. Indonesia juga memiliki empat bank pelat merah komersial yang memiliki aset cukup besar.Brasil memiliki NIM perbankan sebesar 4,42 persen. Brasil memiliki pendapatan per kapita sebesar USD7.515. Tercatat ada 174 bank di Brasil dengan 153 di antaranya adalah bank komersial.Turki merupakan negara G20 yang memiliki NIM perbankan sebesar 3,29 persen. Turki memiliki PDB per kapita sebesar USD9.654 pada 2021. Ada 51 bank di Turki.India merupakan salah satu negara berkembang yang masuk dalam G20 dengan NIM perbankan sebesar 3,18 persen. India memiliki pendapatan sebesar USD2.280 per kapita. India memiliki 34 bank dengan 12 di antaranya adalah bank milik pemerintah.Afrika Selatan (Afsel) merupakan negara afrika di G20 dengan angka NIM perbankan sebesar 3,02 persen. Afsel memiliki pendapatan per kapita sebesar USD6.955. Ada 18 bank di Afsel dengan 12 di antaranya adalah bank dengan kepemilikan saham asing.Amerika Serikat merupakan negara dengan ekonomi terbesar di G20. Amerika Serikat memiliki NIM perbankan sebesar 2,77 persen. AS memiliki pendapatan per kapita sebesar USD69.227. AS memiliki 4746 bank komersial sehingga persaingan bank cukup ketat di sana.Arab Saudi merupakan negara kaya minyak di G20 dengan angka NIM perbankan sebesar 2,72 persen. Arab Saudi juga memiliki pendapatan per kapita sebesar USD23.586. Ada 31 bank di Arab Saudi dengan 20 di antaranya adalah bank asing.Tiongkok memiliki NIM perbankan sebesar 2,16 persen. Tiongkok memiliki pendapatan per kapita sebesar USD12.564. Tiongkok memiliki 187 bank komersial dengan bank terbesarnya dimiliki negara yakni Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) dengan aset sebesar USD5,54 triliun.