Kebutuhannya Mulai Meningkat, KAI Logistik Buka Layanan Logistik Antarpulau Nih

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Layanan domestik

(END)

Jakarta: KAI Logistik terus melakukan peningkatan layanan untuk menghadirkan layanan logistik yang lebih mudah dan beragam. Dengan tingginya kebutuhan logistik, khususnya antarpulau, KAI Logistik menawarkan layanan freight forwarding untuk konektivitas antarpulau.Layanan freight forwarding ini juga merupakan langkah strategis perseroan dalam menangkap pangsa pasar sehubungan dengan peluang yang besar, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga kebutuhan dan mobilitas antarpulau sangat tinggi.Direktur Utama KAI Logistik TLN Ahmad Malik Syah mengatakan, layanan freight forwarding ini menjadi wujud komitmen KAI Logistik dalam menghadirkan layanan logistik yang mudah dengan beragam opsi moda transportasi."Tingginya permintaan pengiriman lintas pulau, mendorong kami untuk mampu menghadirkan layanan logistik berbasis multimoda, salah satunya melalui freight forwarding yang baru saja dioperasikan di tahun 2023 ini," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Mei 2023.Malik juga mengungkapkan bahwa layanan freight forwarding ini juga sejalan dengan tagline is possible, yaitu apapun mungkin dengan KAI Logistik termasuk konektivitas antarpulau yang sebelumnya, belum dapat terpenuhi oleh moda kereta api.Hal ini juga telah terakomodir melalui Izin Usaha Angkutan Multimoda dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang telah dikantongi KAI Logistik sejak 2021."Pada sisi bisnis korporasi, layanan freight forwarding yang merupakan salah satu produk dari segmentasi KALOG Plus ini diharapkan mampu menyumbang pendapatan setidaknya lima persen dari target pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1,265 triliun," ungkapnya.Pada tahap awal, layanan freight forwarding masih melayani cakupan domestik dengan menghubungkan Pulau Jawa ke lebih dari 30 kota di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Papua. Ke depan, layanan ini juga akan menyasar tujuan internasional, dimulai dari Asia.Layanan freight forwarding ini melayani pengiriman kargo lokal antarpulau dengan menggunakan moda trasportasi kapal laut menggunakan kontainer dengan beberapa jenis layanan diantaranya Less Container Load dan Full Container Load dengan fasilitas Port to Port, Door to Door, dan kombinasinya.