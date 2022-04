Wamendag Komitmen Pantau Harga Pangan Tetap Terjangkau hingga Lebaran 2022

(ABD)

Bogor: Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga berkomitmen terus memantau dan memastikan harga pangan terjangkau dan ketersediaannya cukup pada Ramadan 1443 Hijriah/2022 Masehi dan jelang libur panjang Lebaran 2022."Saya hampir setiap hari ke pasar. Keliling kita, kita memastikan dari pedagang-pedagang karena kita komit ingin memberikan dan memastikan bahwa harga dan stok terjangkau dengan baik," kata Jerry, dilansir dari Antara, Rabu, 13 April 2022.Jerry mengatakan komitmen tersebut bukan hanya bagi pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah termasuk Kota Bogor untuk mematikan stok bahan pokok pangan terkendali dan aman. Dalam kesempatan itu, sejumlah stok dan juga harga pangan seperti minyak goreng, daging sapi dan ayam, cabai, bawang dan terigu tersedia cukup baik.Dia menyampaikan hasil peninjauan di Pasar Baru Bogr, ketersediaan barang cukup banyak. Hanya saja ada sejumlah bahan pangan yang mengalami fluktuasi harga yang masih dalam batas wajar pada situasi jelang Ramadan.Harga-harga bahan pokok dengan naik turun harga tidak terlalu signifikan antara lain terpantau hari itu, kata Jerry, harga telur ayam Rp24 ribu per kg, gula pasir Rp14 ribu per kg, daging ayam Rp35 ribu per kg, cabai rawit Rp40 ribu per kg, dan cabai merah keriting Rp35 ribu per kg, bawang merah Rp32 ribu per kilogram, dan bawang putih Rp30 ribu per kilogram.Sementara harga daging sapi bertahan Rp140 ribu per kilogram selama satu minggu di Ramadan ini, yang seharusnya dijual Rp115 ribu hingga Rp125 ribu pada hari-hari biasa. Kemudian, harga minyak goreng kemasan masih di kisaran Rp25 ribu per liter dan minyak goreng curah Rp20 ribu per liter.Wamendag juga memastikan pengawasan Satgas Pangan dan TNI maupun Polri akan terus dilakukan hingga Lebaran 2022. Upaya pemerintah bekerja sama dengan seluruh mitra atau stakeholder untuk memastikan distributor agar mengirim dan menjual bahan pangan, khususnya minyak goreng dengan harga terjangkau."Ini bentuk salah satu bagaimana komitmen sekali lagi, harga itu diawasi dengan baik ya," pungkasnya.