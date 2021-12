Harga Rokok Elektrik Ikut Terkerek Imbas Kenaikan Cukai, Segini Rincian Harga di 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah secara resmi menaikkan cukai untuk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) pada 1 Januari 2022. Tak asal mengetok palu, keputusan tersebut sudah mempertimbangkan aspek kesehatan, tenaga kerja, pengawasan barang cukai ilegal, hingga pendapatan negara."Bapak Presiden (Joko Widodo) meminta kita segera melaksanakannya agar kita tetap bisa menjalankan per 1 Januari 2022," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 13 Desember.Kenaikan cukai ini tak hanya memengaruhi harga rokok tembakau, namun juga harga rokok elektrik, ekstrak tembakau, tembakau kunyah, dan tembakau hirup pada 2022 mendatang.“Kenaikan minimum HJE-nya adalah 17,5%, besaran tarifnya spesifik, disesuaikan dengan besaran kenaikan dari HJE tersebut,” ujar Sri Mulyani.Berikut ini kenaikan cukai dan harga rokok elektrik tahun 2022:Tarif: Rp2.710 per gramMinimal HJE: Rp5.190 per gramTarif: Rp445 per mililiterMinimal HJE: Rp785 per mililiterTarif: Rp6.030 per mililiterMinimal HJE: Rp35.250 per cartridgeTarif: Rp120 per gramMinimal HJE: Rp215 per gramTarif: Rp120 per gramMinimal HJE: Rp215 per gramTarif: Rp120 per gramMinimal HJE: Rp215 per gram