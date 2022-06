Investor Cermati 11 Seri Fixed Rate Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: BNI Sekuritas memperkirakan sebanyak 11 seri Fixed Rate (FR) akan menarik perhatian investor pada hari ini. Adapun imbal hasil (yield) 10 tahun untuk periode 13-17 Juni diprediksi berada di kisaran 7,13-7,35 persen.Head of Fixed Income Research BNI Sekuritas Amir Dalimunthe mengatakan, seri FR yang akan diminati investor adalah FR0044, FR0047, FR0091, FR0074, FR0068, FR0080, FR0072, FR0093, FR0050, FR0079, FR0057. Rekomendasi ini mempertimbangkan kondisi pasar saat ini serta valuasi yield curve.Dari global, data inflasi Amerika Serikat (AS) yang dirilis pada akhir pekan lalu menjadi sentimen utama yang diperhatikan oleh para investor saat ini. Inflasi AS pada Mei tercatat mencapai 8,6 persen, lebih tinggi dari bulan sebelumnya dan perkiraan konsensus yaitu 8,3 persen."Pelaku pasar berikutnya akan berfokus pada Langkah The Fed selanjutnya mengenai agresivitas mereka terhadap Fed Fund Rate, seiring level inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan," jelas Amir dalam risetnya, Senin, 13 Juni 2022.Kemudian, yield curve US Treasury (UST) bergeser ke atas dibandingkan posisinya seminggu sebelumnya. Yield UST 2-tahun naik 25 basis poin menjadi 3,07 persen, sedangkan UST 10 tahun mencatat kenaikan yield 22 basis poin ke level 3,16 persen pada akhir pekan lalu.Dari dalam negeri, CDS 5 tahun Indonesia pekan lalu ditutup lebih tinggi dari akhir pekan sebelumnya. CDS lima tahun mengakhiri pekan lalu di 100 basis poin atau tujuh basis poin lebih tinggi dibandingkan minggu sebelumnya. Rupiah juga mencatat depresiasi terhadap dolar AS, melemah 0,83 persen dibandingkan pekan sebelumnya.Sementara itu, yield SUN 10-tahun (GIDN10YR) berakhir minggu lalu di 7,19 persen atau 27 basis poin lebih tinggi dibandingkan minggu sebelumnya. Kenaikan imbal hasil SUN tersebut sejalan dengan imbal hasil US Treasury 10-tahun yang juga mencatatkan peningkatan secara mingguan.Sebagai informasi, harga obligasi berdenominasi rupiah bergerak sideways pada perdagangan hari terakhir pekan lalu. Yield SUN Benchmark 5-tahun (FR0090) berada di level 6,25 persen (+1bp), sementara untuk yield SUN Benchmark 10 tahun (FR0091) tercatat di level 7,19 persen (+1bp).