Catat! Harga Cabai dan Bawang Merah akan Turun pada Agustus

Kenaikan harga cabai disebabkan oleh cuaca ekstrem di beberapa sentra produksi seperti di Jawa Timur.

Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) juga memperkirakan pada Agustus 2021 harga bawang merah akan mulai kembali turun karena adanya potensi panen di beberapa sentra produksi seperti Brebes, Solok, Bima, Probolinggo, dan Nganjuk.

Dalam tiga minggu terakhir, panas yang cukup tinggi merontokkan bunga cabai sehingga menyebabkan masa panen tertunda. Sementara untuk bawang merah, kenaikan harga terjadi akibat tertundanya musim tanam di daerah sentra produksi.



Untuk wilayah Jawa-Bali dibanding pekan lalu, harga rata-rata cabai merah keriting naik 12,6 persen menjadi Rp27 ribu per kg dengan harga tertinggi di DKI Jakarta sebesar Rp35.200 per kg dan terendah di Jawa Tengah Rp21.700 per kg.



Sedangkan harga rata-rata cabai merah besar naik 12,3 persen menjadi Rp26.300 per kg dengan harga tertinggi di DKI Jakarta Rp37.100 per kg dan terendah di Bali sebesar Rp14.400 per kg.



Selanjutnya, harga rata-rata bawang merah naik 8,2 persen menjadi Rp32.900 per kg dengan harga tertinggi di DKI Jakarta sebesar Rp37.500 per kg dan terendah di DI Yogyakarta sebesar Rp28.750 per kg.

Jakarta: Menteri Perdagangan M Lutfi memastikan harga cabai merah dan bawang merah akan turun pada Agustus 2021.Mengutip keterangan tertulis Kementerian Perdagangan, Selasa, 27 Juli 2021 berdasarkan data Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Wilayah Jawa Timur, pasokan cabai akan kembali normal pada Agustus 2021."Ini mendekati panen, mestinya di Agustus akan kembali normal," kata Lutfi dalam konferensi pers kemarin.Harga rata-rata cabai keriting telah naik 5,5 persen menjadi Rp38.500 per kg, cabai merah besar naik 9,7 persen menjadi Rp37.300 per kg, dan bawang merah naik 3,7 persen menjadi Rp33.300 per kg.(Des)