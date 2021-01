Harga Telur Ayam Ras di Ambon Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Ambon: Harga telur ayam ras yang dijual para pedagang di pasar tradisional Kota Ambon memasuki minggu keempat Januari 2021 kembali bergerak naik dan bervariasi."Harga telur ayam ras sekarang ini naik di tingkat agen pemasok sehingga turut memengaruhi harga eceran di pasar," kata pedagang di pasar Mardika, Nadsir, dikutip dari Antara, Rabu, 20 Januari 2021.Ia mengungkapkan harga telur ayam ras di tingkat agen sekarang ini Rp320 ribu hingga Rp330 ribu per ikat (180 butir) atau naik dari sebelumnya Rp315 ribu per ikat, dengan demikian harga eceran di pasar juga naik dan bervariasi Rp1.700 hingga Rp1.800 per butir. Sedangkan telur ayam kampung masih tetap normal yakni Rp2.500 per butir.Naiknya harga telur ayam ras belum mempengaruhi harga daging ayam broiler beku yang selama ini dipasok dari Surabaya yakni Rp34 ribu per kg, sedangkan daging sapi segar Rp110 ribu per kg.Harga daging ayam broiler segar hasil peternak lokal hingga kini juga masih bertahan dan bervariasi Rp50 ribu hingga Rp65 ribu per ekor, tergantung ukuran. Harga eceran Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per potong, daging ayam kampung juga bervariasi mulai dari Rp70 ribu hingga Rp90 ribu per ekor tergantung ukuran.Juli, pembeli yang ditemui seusai membeli telur ayam ras, mengatakan, harga yang dipatok pedagang sekarang ini masih lumayan murah, sebab walaupun sedikit bergerak naik namun bervariasi."Masyarakat yang berbelanja tinggal memilih, yang kelihatan cukup besar harganya Rp1.800 per butir, masih baguslah," katanya.Sedangkan harga ikan cakalang segar maupun ikan tatihu bergerak naik cukup tajam mulai dari Rp50 ribu hingga Rp110 ribu per ekor tergantung ukuran, atau naik dari sebelumnya Rp40 ribu hingga Rp65 ribu per ekor.Ikan sembung jenis momar pedagang menjual seharga Rp20 ribu per tumpuk (enam ekor), ikan karang berbagai jenis hasil budi daya Rp50 ribu per tumpuk (tujuh ekor).(SAW)