RI Dorong Kerja Sama Perdagangan hingga Investasi di AJC

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Indonesia beserta negara ASEAN lainnya dan Jepang sepakat untuk memperpanjang kerja sama ASEAN-Japan Centre (AJC) yang akan berakhir pada Mei 2022. Kesepakatan diperoleh dalam pertemuan The 41st Annual Meeting of the Council of the AJC."Indonesia menilai kerja sama ini relevan dan dapat memberi manfaat bagi ASEAN , khususnya Indonesia dan Jepang dalam mendorong sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Maret 2022.Pada pertemuan ini agenda utama yang dibahas, yakni Proposal Reformasi AJC, Proposal Perubahan Rasio Kontribusi AJC, Program Kerja AJC 2022, dan Proposal Perpanjangan Kerja Sama AJC."Indonesia menilai keberadaan AJC telah menggambarkan kemitraan yang saling menguntungkan antara ASEAN dan Jepang. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan dukungan untuk memperpanjang kerja sama ini untuk lima tahun ke depan," sebut Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, selaku Representative of Indonesia Council Director Merry Maryati.Merry mengapresiasi peran AJC dalam mendorong kerja sama lebih erat antara ASEAN dengan Jepang. Apresiasi juga diberikan atas upaya Pemerintah Jepang dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta mempertajam relevansi peran yang tertuang dalam agenda reformasi AJC.Ia mengungkapkan bahwa Indonesia menyambut baik usulan Reformasi Program AJC. Untuk itu, Indonesia mendorong AJC untuk menyelenggarakan program yang lebih kreatif dengan melibatkan pelaku usaha dan meningkatkan kapasitas usaha kecil dan menengah (UKM), khususnya dalam akses digital untuk memasuki rantai pasok regional dan global."Indonesia juga mendorong AJC dalam memaksimalkan pemanfaatan perjanjian perdagangan dalam kerangka kemitraan ekonomi komprehensif regional (RCEP), pembentukan ekosistem untuk e-commerce, serta penguatan kerja sama investasi dan pariwisata," terang dia.Merry berharap pemanfaatan berbagai program promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi yang diselenggarakan AJC mampu mendorong peningkatan perdagangan Indonesia Jepang."Diharapkan berbagai program promosi yang dijalan AJC juga mampu mendorong penerimaan devisa negara dari pariwisata, serta peningkatan investasi Jepang di Indonesia," tuturnya.AJC adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan oleh negara-negara anggota ASEAN dan Jepang pada 1981. Tujuan utama pendirian AJC adalah untuk mempromosikan perdagangan negara-negara anggota ASEAN ke pasar Jepang dan investasi dari Jepang ke negara-negara anggota ASEAN.Selain itu, untuk meningkatkan pariwisata dan kegiatan pertukaran orang ke orang antara negara-negara anggota ASEAN dan Jepang melalui seminar, lokakarya, program peningkatan kapasitas, penelitian, dan analisis kebijakan, acara lintas budaya, publikasi, serta layanan informasi.