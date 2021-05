Disperindag OKU Sumsel Sebut Harga Sembako Stabil Setelah Lebaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Baturaja: Kasi Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, Octa Liyandi menyebutkan harga sejumlah kebutuhan pokok berangsur stabil setelah Idulfitri 1442 Hijriyah."Sebelum Lebaran terdapat beberapa harga kebutuhan pokok yang dijual pedagang mengalami lonjakan tinggi," kata Octa di Baturaja, dikutip dari Antara, Minggu, 30 Mei 2021.Seperti cabai rawit yang sebelumnya sempat menyentuh angka Rp40 ribu per kilogram (kg) kini harganya normal dipatok pedagang sebesar Rp20 ribu per kg.Selain itu, lonjakan harga juga menjelang hari raya Idulfitri 1442 Hijriyah terjadi pada daging sapi potong yang sempat menyentuh angka Rp164 ribu per kg atau naik dari sebelumnya kisaran Rp100 ribu per kg."Untuk harga daging saat ini sudah berangsur stabil seharga Rp110 ribu per kg dan diprediksi akan turun lagi diharga semula," ujarnya.Sedangkan, untuk harga kebutuhan pokok lainnya tetap berada diharga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah seperti beras premium Rp12 ribu per kg, gula pasir Rp12.500 per kg, minyak goreng Rp15 ribu per kg, dan telur ayam ras Rp24 ribu per kg.Begitupun harga bumbu dapur seperti cabai merah keriting masih dipatok pedagang Rp30 ribu per kg, bawang merah Rp30 ribu per kg, dan bawang putih Rp25 ribu per kg."Pantauan harga sembako ini berdasarkan hasil monitoring di Pasar Atas dan Pasar Baru Baturaja sebelum ataupun setelah Idulfitri," ujarnya.(SAW)