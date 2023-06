Harga Daging Ayam Capai Rp50 Ribu/Kg

Harga ayam turun





Jakarta: Presiden Joko Widodo mengatakan kenaikan harga daging ayam di pasar terlalu tinggi dan menduga ada masalah dalam suplai."Yang naik agak tinggi memang daging ayam . Biasanya di harga Rp30 ribu, Rp32 ribu, ini sudah mencapai Rp50 ribu (per kg). Akan saya cek, mungkin ada problem di suplainya, pasokannya," kata Presiden Jokowi, dikutip dari Antara, Senin, 26 Juni 2023.Presiden Jokowi menduga kenaikan harga tersebut karena masa menjelang Iduladha 1444 Hijriah."Ya mungkin juga (karena Iduladha), tapi naiknya terlalu tinggi dari biasa harga kalau ayam telur biasa kan naik turun lagi, akan saya cek di lapangan nanti," kata PresidenSebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, harga daging ayam dan telur mulai turun terutama di Pulau Jawa.Ia mengatakan harga telur ayam di Pulau Jawa turun dari Rp32 ribu menjadi Rp30 ribu (per kilogram). Sedangkan harga daging ayam per ekor yang sempat Rp46 ribu sekarang sudah sekitar Rp40 ribu per kg. Menurut Zulkifli, harga daging ayam seharusnya berkisar antara Rp37 ribu-Rp38 ribu per kg.Hal yang sama juga terjadi pada komoditas telur, yang mana saat Lebaran semestinya di angka Rp27 ribu-Rp29 ribu per kg, namun justru hanya Rp25 ribu per kg, sehingga pengusaha telur merugi.Mendag mengaku memang butuh waktu untuk memulihkan harga daging ayam dan telur, karena meskipun saat ini turun di bawah harga pada pekan lalu, namun harganya masih tergolong tinggi. Ia berharap dalam waktu sebulan ke depan harga dua bahan pokok ini stabil sesuai yang ditentukan pemerintah.