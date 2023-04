Sabar Ya Ibu-ibu! Harga Cabai, Daging Sapi, dan Daging Ayam Masih Tinggi, Ini Rinciannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah harga komoditas pangan masih terpantau mengalami peningkatan di hari ke-16 Ramadan.Meskipun kenaikan harga pangan saat Ramadan adalah suatu hal yang normal terjadi setiap tahun, pastinya masyarakat berharap harga-harga tersebut dapat turun, mengingat masih banyak kebutuhan yang harus dicukupi selama Ramadan.Beberapa harga pangan yang terpantau masih mengalami kenaikan adalah harga cabai, daging sapi, daging ayam, dan gula pasir.Faktor penyebab utama kenaikan harga pangan di bulan Ramadan adalah meningkatnya permintaan dari para konsumen yang dimanfaatkan oleh para pedagang.Lonjakan harga pangan baru akan mereda apabila kemudian pasokan barang mencukupi atau bahkan berlimpah.Melansir laman bi.go.id/hargapangan , berikut harga rata-rata per 7 April 2023- Beras kualitas bawah I: Rp10.600 per kg (turun 6,19 persen).- Beras kualitas medium I: Rp12.600 per kg (turun 1,95 persen).- Beras kualitas medium II: Rp12.400 per kg (turun 1,59 persen).- Beras kualitas super I: Rp12.700 per kg (turun 9,93 persen).- Beras kualitas super II: Rp12.100 per kg (turun 9,7 persen).- Daging ayam ras segar: Rp32.600 per kg (naik 0,43 persen).- Telur ayam ras segar: Rp27.950 per kg (turun 2,44 persen).- Daging sapi kualitas 1: Rp134.150 per kg (nai 0,15 persen).- Daging sapi kualitas 2: Rp129.450 per kg (naik 3,11 persen).- Bawang merah ukuran sedang: Rp33.650 per kg (turun 2,18 persen).- Bawang putih ukuran sedang: Rp30.250 per kg (turun 5,47 persen).- Cabai merah besar: Rp39.950 per kg (naik 11,28 persen).- Cabai merah keriting: Rp36.250 per kg (naik 0,14 persen).- Cabai rawit hijau: Rp29.350 per kg (turun 18,02 persen).- Cabai rawit merah: Rp43.00 per kg (turun 6,42 persen).- Minyak goreng kemasan bermerek 1: Rp19.700 per kg (turun 2,48 persen).- Minyak goreng kemasan bermerek 2: Rp18.050 per kg (turun 3,99 persen).- Minyak goreng curah: Rp14.400 per kg (turun 1,71 persen).- Gula pasir kualitas premium: Rp14.700 per kg (naik 1,03 persen).- Gula pasir lokal: Rp13.450 per kg (turun 4,61 persen).