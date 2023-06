Mendag Minta Ibu-ibu Belanja di Pasar Tradisional Saja

Baca juga: Iduladha Jadi Momentum Peningkatan UMKM ASEAN

(ANN)

Jakarta: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat berbelanja ke pasar rakyat saja. Selain harganya lebih ekonomis, belanja di pasar rakyat juga membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat meninjau Pasar Bandarjo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, hari ini.“Saya mengimbau, mari Ibu-ibu, harga bapok yang paling bagus itu di pasar rakyat atau pasar tradisional," katanya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 30 Juni 2023.Berdasarkan hasil pantauan di Pasar Bandarjo hari ini, harga beras medium tercatat Rp12 ribu per kg, gula pasir Rp14 ribu per kg, minyak goreng curah Rp14.400 per liter, minyak goreng MinyaKita berkisar Rp14 ribu hingga Rp16 ribu per liter, minyak goreng kemasan premium Rp19 ribu per liter.Lalu, daging sapi Rp130 ribu per kg, daging ayam ras Rp39 ribu per kg, telur ayam ras Rp29 ribu per kg, bawang merah Rp40 ribu per kg, tepung terigu Rp12 ribu per kg. Kemudian cabai merah keriting Rp35 ribu per kg, cabai merah besar Rp40 ribu per kg, cabai rawit merah Rp25 ribu per kg, bawang putih kating Rp35 ribu per kg, serta bawang putih honan Rp35 ribu per kg."Harga daging ayam ras yang berkisar Rp39 ribu per kg-Rp40 ribu per kg memang agak tinggi sedikit, karena standar harganya Rp38 ribu per kg. Selain itu, harga telur yang berkisar Rp29 ribu per kg-Rp30 ribu per kg juga agak tinggi dari harga eceran tertinggi sebesar Rp28 ribu per kg. Sedangkan harga bapok lainnya seperti cabai dan bawang putih sudah di bawah," jelasnya.