Mahalnya Avtur Mengatrol Harga Tiket Pesawat

Harga mulai turun

Jakarta: Harga avtur yang menjadi bahan bakar pesawat masih tinggi di Indonesia. Mahalnya avtur membuat harga tiket pesawat cenderung lebih mahal jika dibanding dengan awal 2022.Dilansir dari laman resmi PT Pertamina (Persero), harga avtur untuk penerbangan internasional di Bandara Soekarno Hatta berada di angka 94,5 sen dolar AS per liter per Senin, 1 Agustus 2022. Untuk kategori penerbangan domestik, flight price into plane/not into plane di bandara yang sama ada di angka Rp15.570,87 per liter.Harga avtur yang tertera di laman resmi PT Pertamina (Persero) berlaku untuk periode 1-14 Agustus 2022. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu 15-31 Juli 2022.Pada periode sebelumnya, harga avtur untuk penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta ada di angka 102,5 sen dolar AS per liter. Sedangkan penerbangan domestik flight into plane/not into plane ada di angka Rp16.806,30.Meski harga avtur dua periode terakhir turun, harga ini masih tergolong tinggi dibanding dengan empat bulan lalu. Pada periode 15-31 Maret 2022, harga avtur untuk penerbangan internasional di Bandara Soekarno Hatta ada di angka 87,5 sen dolar AS per liter. Sementara itu, avtur penerbangan domestik flight into place/not into place di bandara yang sama ada di angka Rp13.677,20 per liter.Harga bahan bakar menyumbang 35 hingga 40 persen dari biaya tiket pesawat. Kamar Dagang Indonesia menyebut Indonesia mampu memproduksi avtur di dalam negeri. Namun, harga avtur produksi dalam negeri justru lebih tinggi dibanding harga avtur di negara tetangga.