Petani Tak Soal Kenaikan Harga Pupuk Subsidi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kenaikan HET pupuk bersubsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020. Beleid tertanggal 30 Desember 2020 itu menetapkan harga baru HET beberapa jenis pupuk bersubsidi sektor pertanian.Permentan 49/2020 mengatur HET Urea yang semula Rp1.800 per kilogram dinaikkan Rp450, sehingga menjadi Rp2.250 per kilogram. Kemudian pupuk SP-36 yang semula Rp2.000 per kilogram, naik Rp400, sehingga Rp2.400 per kilogram.Selanjutnya pupuk ZA yang asalnya Rp1.400 naik Rp300 sehingga menjadi Rp1.700 per kilogram. Organik granul juga naik sebesar Rp300, dari semula Rp500 per kilogram menjadi Rp800 per kilogram. Sedangkan HET pupuk jenis NPK tetap, yakni Rp2.300 per kilogram.