KAI Gandeng Bluebird untuk Integrasi Multimoda Transportasi

Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (Persero) menggandeng PT Blue Bird Tbk untuk melakukan integrasi multimoda transportasi. Dengan kerja sama ini para pengguna kereta api bisa melakukan pemesanan taksi Bluebird secara terintegrasi pada aplikasi KAI Access, termasuk untuk pembayarannya.Peluncuran ini merupakan keberlanjutan kerja sama First Mile yaitu transportasi penjemputan dari lokasi awal ke stasiun keberangkatan. Pada 16 September 2020, KAI dan Bluebird telah memperkenalkan layanan Last Mile atau transportasi dari stasiun kedatangan hingga ke lokasi tujuan. Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, peluncuran layanan First Mile ini akan semakin memberikan kemudahan aksesibilitas, integrasi, dan kenyamanan kepada pelanggan KAI untuk memanfaatkan taksi-taksi Bluebird melalui kolaborasi transformasi digital kedua perusahaan."Jadi ini kolaborasi dan sinergi yang sangat luar biasa, Bluebird sebagai pemain utama taksi dan KAI sebagai pemain utama Kereta Api berkolaborasi, bersinergi, dalam memberikan value kepada para pelanggan kita," ujar Didiek dalam keterangan resminya, Senin, 30 Agustus 2021.Didiek berharap sinergi KAI dan Bluebird terus melahirkan inovasi untuk memperluas fitur-fitur layanan yang telah tersedia dalam aplikasi KAI Access sehingga dapat memberikan kenyamanan, kepercayaan, serta keselamatan kepada para pelanggan. Apalagi ia optimistis pandemi ini bisa ditangani."Masa the new normal akan segera tiba, dan layanan transportasi akan kita tumbuhkan. Ini sejalan dengan visi KAI yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia, dimana dalam membangun ekosistem kami akan terus berkolaborasi dengan moda transportasi yang lain," ungkapnya.Direktur Niaga KAI Dadan Rudiansyah menambahkan kerja sama dengan Bluebird ini dilakukan karena Bluebird merupakan perusahaan taksi terbesar di Indonesia dan terpercaya dalam pengelolaan transportasi taksi. Dengan begitu, kerja sama ini akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat."Harapannya masyarakat akan semakin nyaman dan mudah untuk mencapai tujuan bertransportasi. Diharapkan juga animo masyarakat semakin meningkat untuk menggunakan layanan KAI dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai kebijakan pemerintah," ujar Dadan.Sementara itu, Direktur Utama Blue Bird Sigit Djokosoetono mengungkapkan, keberlanjutan kerja sama ini merupakan sinergi antara BUMN dan swasta untuk mendukung pertumbuhan dan peningkatan kualitas layanan transportasi massa yang bisa diandalkan masyarakat untuk memenuhi mobilitasnya."Lewat fitur fixed price ini, pengguna layanan KAI Access mendapatkan pengalaman perjalanan dengan tenang bersama kami mulai dari titik awal keberangkatan menuju stasiun tujuan awal dan dari stasiun tujuan akhir menuju titik akhir perjalanan dengan tarif pasti dari Bluebird," jelas dia.Layanan ini hanya bisa dilakukan untuk Kereta Api Jarak Jauh. Pemesanan layanan First Mile dan Last Mile di Aplikasi KAI Access dapat dilakukan bersamaan dengan pemesanan tiket kereta ataupun terpisah. Caranya dengan memilih layanan tambahan taksi pada menu 'Taksi' yang ada di aplikasi.Saat ini layanan First Mile dan Last Mile sudah dapat digunakan untuk stasiun keberangkatan dan kedatangan Gambir, Pasar Senen, Bandung, Semarang Tawang, Semarang Poncol, Yogyakarta, Surabaya Gubeng dan Surabaya Pasar Turi. Kedepan jumlah stasiun yang melayani akan ditambah secara bertahap.(SAW)