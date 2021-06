7 Perusahaan Startup yang Terpilih Mengikuti Program MRTJ Accel 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: PT MRT Jakarta (Perseroda) memilih tujuh perusahaan rintisan (startup) untuk mengikuti program MRTJ Accel 2021. Ketujuh perusahaan tersebut akan berkolaborasi dengan PT MRT Jakarta dalam membangun sejumlah bisnis.Ketujuh perusahaan yang terpilih itu adalah Alodokter, WeCare.id, Ralali, Shipper, Cakap, Glints ExpertClass, dan Jago Coffee.Terpilihnya perusahaan-perusahaan ini diumumkan dalam acara kick-off MRTJ Accel 2021 dengan tema MRT Jakarta as the Backbone for Building Digital Ecosystem in Railway Industry, yang digelar pada 18 Juni 2021. Acara itu pun dihadiri oleh dua tuan rumah, yakni Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar dan Kepala Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta Nicodemus Winata.Hadir pula para tamu penting yang juga menjadi pembicara kunci, yaitu Director of Business Development of MRT Jakarta Farchad Mahfud, CEO of Tiket.com George Hendrata, dan Strategic Partnership Development Manager of Google Maps Isabella Wibowo.Dalam acara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar menjelaskan sejumlah harapan dan tujuan dari program MRTJ Accel 2021."PT MRT Jakarta mendeklarasikan diri sebagai wahana kolaborasi bagi semua yang memiliki interest atau tujuan untuk membangun gaya hidup baru kehidupan perkotaan yang modern, ramah lingkungan, dan ramah untuk semua dengan adanya transformasi agenda, yang disebut Transforming Business Beyond Normal (beyond ridership, beyond physical mobility, and beyond simply transport network)," ujar William dalam opening speech Kick-Off MRTJ Accel 2021, dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Juni 2021Ketujuh perusahaan yang terlibat dalam program MRTJ Accel 2021 akan mengikuti kegiatan integration dan monetizing dalam mengembangkan produk/service yang akan dikomersialisasikan, dan sesuai dengan ekosistem MRT Jakarta dalam waktu enam bulan."MRT Jakarta ingin perusahaan rintisan yang bergabung akan bekerja sama dengan baik, dan memastikan semua perusahaan rintisan dapat sukses membuat produk/jasa baru dengan berkolaborasi bersama MRT Jakarta," ungkap Kepala Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta Nicodemus Winata.Tak hanya itu. Berbagai keuntungan juga didapatkan ketujuh perusahaan yang terpilih melalui program ini, di antaranya adalah memiliki akses kepada ekosistem MRT Jakarta seperti pengguna jasa MRT Jakarta, fasilitas stasiun, ratangga, area di kawasan berorientasi transit di sekitar stasiun, mendapatkan pendampingan dari tim internal MRT Jakarta, dan sejumlah pendiri perusahaan rintisan dan venture capital.Keuntungan lainnya adalah, terciptanya peluang bisnis baru, peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan valuasi dan pendapatan perusahaan, mendapatkan akses ke konsultasi bisnis dan pasar, serta kesempatan untuk branding.(GER)