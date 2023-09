Biaya Produksi Tinggi, Peternak Minta Harga Telur Naik

Baca juga: Ini Deretan Penyebab Harga Telur Melambung

Harga jagung untuk pakan ayam sudah melampaui acuan pemerintah

(ANN)

Jakarta: Peternak ayam petelur minta ke pemerintah untuk menaikkan harga acuan pembelian/penjualan (HAP) telur menjadi Rp24.700 per kilogram. Pasalnya, biaya produksi saat ini tinggi bahkan menimbulkan kerugian bagi peternak."Hari ini sudah (turun) Rp20.500 per kg di Blitar. Jadi peternak sudah menanggung rugi, harusnya HAP hari ini Rp24.700 itu peternak baru bisa hidup dengan kondisi harga jagung di atas Rp5 ribu per kg," kata peternak Suwardi yang mewakili tujuh koperasi dan dua asosiasi peternak saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR Jakarta, dilansir Antara, Senin, 18 September 2023.Suwardi mengaku harga jual telur di peternak saat ini turun menjadi Rp20.500 per kg padahal HAP batas bawah di kelas peternak adalah Rp22 ribu per kg dan batas atas Rp24 ribu per kg sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjual di Tingkat Konsumen Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.Pada satu sisi harga pakan ayam yakni jagung sudah melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP) pakan jagung sebesar Rp5.000 per kg akibat menurunnya produksi petani dan dampak el nino. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk menaikkan HAP telur agar peternak tidak merugi dan masih mampu menggerakkan perekonomian daerah."Peternak rakyat ini menyediakan lapangan kerja yang sangat banyak. Satu contoh misalnya di situ ada tenaga bongkar muat kandang, tenaga kandang, ada tukang bikin peti, ada transportasi dan di situ produsen-produsen lalu menyebar di wilayah itu sendiri potensi ekonomi bener-bener berkembang dari desa,” jelas dia.Berdasarkan catatannya, saat ini terdapat 4.245 peternak yang tergabung dalam asosiasi dengan jumlah hewan ternak mencapai 42,4 juta ekor dengan estimasi kebutuhan pakan jagung untuk Oktober hingga Desember mencapai 190 ribu ton.Jika pun tidak memungkinkan untuk menaikkan HAP telur, para peternak menginginkan pemerintah mampu memperbanyak stok pakan jagung dengan harga sesuai HAP yakni Rp5.000 per kg. Hal itu untuk menjaga keseimbangan harga di hulu hingga hilir yakni konsumen.