Gobel: Sudah Banyak Orang Indonesia Jadi CEO di Perusahaan Jepang

Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel menyatakan, sudah banyak orang Indonesia yang menjadi chief executive officer (CEO) di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia."Ini tentu menunjukkan fairness Jepang dalam menerapkan prinsip merit system dan juga bukti kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam berkompetisi di perusahaan asing, serta keberhasilan pembinaan sumber daya manusia oleh perusahaan Jepang," kata Gobel dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 18 Agustus 2023.Hal itu disampaikan Rachmat Gobel saat menerima delegasi New Komeito, partai koalisi dari Partai Demokrasi Liberal (LDP) yang kini memimpin pemerintahan Jepang. Delegasi itu dipimpin Ketua Umum New Komeito Natsuo Yamaguchi, didampingi Tomoko Ukishima (Wakil Ketua) dan Masaaki Taniai (Kepala Humas).Gobel juga memuji sikap Jepang dalam cara berinvestasi di negara lain. Bukan hanya pocket to pocket, tapi heart to heart sehingga terjadi transfer of job, transfer of know how, dan akhirnya transfer of technology."Ini karena investasi Jepang di Indonesia bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tapi juga ikut membangun sumber daya manusia. Hal itu dibuktikan dengan makin banyaknya CEO di perusahaan Jepang yang merupakan putra Indonesia," tutur dia.